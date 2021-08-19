Про те, як покидала батьківщину, Карімі розповіла в інтерв'ю. З собою з Афганістану вона вивезла ще 11 людей.

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Карімі зібрала речі після захоплення Кабула

Одразу після новини, що "Талібан" увійшов до Кабула, режисерка почала збирати речі. Проте обрати те, що справді потрібно, не вийшло. Отож, каже Карімі, у валізу потрапило те, що було під рукою. Завдяки друзям та колегам вдалось вийти на Офіс Президента.

Мені телефонували з України – дипломати, співробітники Офісу Президента, усі вони сказали: "Терміново їдь до аеропорту, бо о 4:15 буде літак",

– розповіла режисерка.

Карімі каже, що тоді ще значних заторів не було і вдалось досить швидко зібрати рідних. Проте вже через годину дороги були заблоковані.

Родина Карімі не встигла на літак

На летовищі була величезна юрба, тисячі людей чекали на рейси. Але літаки не злітали. Ми не встигли на літак,

– сказала режисерка.

Замість Карімі та її рідних на повітряне судно потрапили інші люди. Залишилось лише йти в бік американського військового табору. Тоді більше ніж тисячу людей відтіснили американські військові. Режисерці порадили зачекати літак, який мав прибути вранці.

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Жінка каже, що не вірить у поразку

"Я взяла всіх своїх, вивела їх з натовпу і ми почали шукати, де нам сховатися, бо на летовищі могли бути прибічники "Талібану". Ми сховалися всередині аеропорту, потім зателефонували турки. Сказали, що їм телефонували з України, сказали, що в них є літак", – додала Карімі.

Афганці та її рідним вдалось покинути батьківщину на борту військового літака. Лише піднявшись у повітря, Карімі відчула, наскільки їй сумно. Проте жінка каже, що вона – боєць і не вірить в поразку.

Я лишалася в Афганістані до останнього, до того самого дня, коли вони увійшли в Кабул. Потім, коли перший літак здійнявся в небо без нас, я розуміла, зі мною безпорадна група. Я мушу триматися заради них, показувати їм: все добре, зараз ми щось придумаємо,

– зазначила режисерка.

Що відомо про Сахру Карімі? Народилась 21 травня 1983 року. Кінорежисерка, очільниця державної компанії "Афганфільм". Перша та єдина в історії Афганістану жінка з докторським ступенем у кіномистецтві. Евакуйована з Афганістану до України у ніч на 16 серпня 2021 року. Народилась 21 травня 1983 року. Кінорежисерка, очільниця державної компанії "Афганфільм". Перша та єдина в історії Афганістану жінка з докторським ступенем у кіномистецтві. Евакуйована з Афганістану до України у ніч на 16 серпня 2021 року.

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