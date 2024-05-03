Оставили ОПК России без интернета: ГУР осуществляет масштабную кибератаку на Татарстан

Специалисты ГУР Минобороны Украины в пятницу, 3 мая, осуществляют масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане.

Главным объектом кибероперации стали сети связи в основной экономической зоне Алабуга, где размещено более 30 производств, в частности важные предприятия ОПК. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.

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Последствия атаки

Усилиями ГУР удалось заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани. Также в результате DDоS атаки была остановлена работа мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО Таттелеком и регионального оператора связи Уфанет.

Россияне жалуются на отсутствие доступа к Интернету, работу веб-ресурсов и мобильных приложений. Сообщают даже о невозможности воспользоваться мобильными приложениями, управляющими работой домофонов в подъездах. Также российские пользователи провайдеров отчитываются о сбоях в работе интернет-мессенджеров.

Интересно, что прессслужба компании Таттелеком все же признает факт самой мощной в своей истории кибератаки на сетевую инфраструктуру. По их словам, атака продолжается с утра 2 мая.

Ранее ГУР осуществляло атаки на ресурсы "Единой России"

В начале апреля дроны атаковали завод по производству "Шахедов" в Татарстане. Тогда БПЛА ударили по НПЗ и особой экономической зоне "Алабуга", где, согласно расследованию, собирали вражеские дроны.

26 апреля специалисты Главного управления разведки Минобороны совершили масштабную кибератаку на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия". Под ударом находились серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.

Сами россияне сообщили о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы. "Единая Россия" связала атаку с проведением акции "Диктант победы", запланированной на тот день.