Оставили ОПК России без интернета: ГУР осуществляет масштабную кибератаку на Татарстан
Специалисты ГУР Минобороны Украины в пятницу, 3 мая, осуществляют масштабную кибератаку на интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане.
Главным объектом кибероперации стали сети связи в основной экономической зоне Алабуга, где размещено более 30 производств, в частности важные предприятия ОПК. Об этом сообщают источники 24 Канала в Главном управлении разведки.
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Последствия атаки
Усилиями ГУР удалось заблокировать работу интернет-сети в Татарстане и Казани. Также в результате DDоS атаки была остановлена работа мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО Таттелеком и регионального оператора связи Уфанет.
Россияне жалуются на отсутствие доступа к Интернету, работу веб-ресурсов и мобильных приложений. Сообщают даже о невозможности воспользоваться мобильными приложениями, управляющими работой домофонов в подъездах. Также российские пользователи провайдеров отчитываются о сбоях в работе интернет-мессенджеров.
Интересно, что прессслужба компании Таттелеком все же признает факт самой мощной в своей истории кибератаки на сетевую инфраструктуру. По их словам, атака продолжается с утра 2 мая.
Ранее ГУР осуществляло атаки на ресурсы "Единой России"
26 апреля специалисты Главного управления разведки Минобороны совершили масштабную кибератаку на ресурсы российской правящей партии "Единая Россия". Под ударом находились серверы и сайты партии, а также домены ER.RU и edinros.
Сами россияне сообщили о масштабной DDoS-атаке на все свои электронные сервисы. "Единая Россия" связала атаку с проведением акции "Диктант победы", запланированной на тот день.