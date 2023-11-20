Важно, что визит неанонсирован – политтехнолог о приезде главы Минобороны США в Украину

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Украину с необъявленным визитом. Возможно, там хотят успокоить украинцев на фоне ситуации с помощью от Штатов.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что визит Остина был неанонсирован. Вероятно, это сделали из соображений безопасности. Но можно предположить, что Остин должен обсудить ряд важных вопросов, по которым ему нужно присутствовать лично.

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Чего ждать от визита Остина

Как отметил Тизенгаузен, визит Остина может быть определенным "успокаивающим". Особенно на фоне дальнейшей военной помощи США. Она обязательно будет – не нужно сильно из-за этого беспокоиться.

Был этот скепсис, что не добавили помощь Украине в пакет с Израилем и так далее. Здесь нужно объяснить. Пакет помощи Украины обязательно примут. Скорее всего, это произойдет уже в этом месяце. Почему не приняли сразу? Ибо он достаточно спорный, как и пакет Израиля. Штатам нужно будет принять бюджет максимально быстро, чтобы не было шатдауна. А потом в спокойном режиме они будут рассматривать помощь и Украине, и Израилю и другим.

– рассказал Тизенгаузен.

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Президент США Джо Байден также недавно написал колонку, что довольно редко происходит. Там он четко указал, что помощь Украине и помощь Израилю являются стратегическими интересами США. В материале он также показательно сравнил Путина с ХАМАС.

Чего ждать от визита? Давайте подождем официальных заявлений. Я воспринимаю это как визит для успокоения Украины. Также здесь будут спрашивать и за то, чего от нас давно требовали – дальнейшая стратегия войны. Не "выход на границы 1991 года", ведь это цель. А стратегию. Когда пошагово очерчат весь процесс на следующие полгода – год: каковы планы на зиму; какие ресурсы; какие потребности и т.п.

– отметил Тизенгаузен.

Остин приехал в Украину: коротко