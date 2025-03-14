"Осторожный оптимизм": Песков прокомментировал встречу Путина с Виткоффом по Украине

Стив Уиткофф посетил Россию, где обсудил с россиянами условия временного перемирия с Украиной.

Представитель Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу с Виткоффом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Информацию передали Трампу

По словам Пескова, по вопросу урегулирования в Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм. он не уточнил, что это означает и больше никак не расширял свое заявление. В то же время он сказал, что Россия получила от Виткоффа "дополнительную информацию".

Путин 13 марта 2025 года выслушал Уиткоффа и передал через него информацию для президента США Дональда Трампа. Российская сторона также передала "дополнительные сигналы" президенту США Дональду Трампу.

Время разговора Путина и Трампа не согласовано. Его определят после доклада Уиткоффа президенту США.

В Институте изучения войны отметили, что Владимир Путин отклонил предложение о прекращении огня США и Украины, предложив альтернативу, которая противоречит им, и выразил сомнения относительно условий временного перемирия.

Путин хочет, чтобы США и союзники приостановили военную помощь Украине и чтобы Украина прекратила мобилизацию, что позволило бы России возобновить боевые действия на выгодных условиях.