В начале вторжения было разрешение на эвакуацию гарнизона из Змеиного: почему ее не провели

Остров Змеиный оккупанты захватили в первый день полномасштабного вторжения. Военно-морские силы получили разрешение на эвакуацию военных, но не успели ее провести.

Об этом в интервью заявил командующий Военно-морскими силами Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа. Он также добавил, что гарнизон Змеиного не имел такого вооружения, которое позволило бы противостоять полномасштабной российской агрессии.

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Гарнизон Змеиного собирались эвакуировать

Неижпапа рассказал, что гарнизон Змеиного имел на вооружении определенное стрелковое оружие и противотанковые средства, однако этого было недостаточно для того, чтобы противостоять полномасштабной российской агрессии. Кроме того, тогда не было полноценного прикрытия с воздуха или моря, потому что на вооружении нет кораблей-носителей крылатых ракет.

"Этот гарнизон при полномасштабной агрессии не мог противостоять такой армаде Российской Федерации. Он был выставлен для того, чтобы в первую очередь предотвратить так называемые асимметричные действия, которые могли быть в случае развертывания какого-то "крымского сценария". Если бы происходило захват силами специальных операций РФ, то для отражения таких действий был размещен наш гарнизон на острове", – объяснил Неижпапа.

Командующий ВМС также добавил, что у Украины до начала также не было береговых ракетных войск, которые могли бы, как сейчас, поразить российские корабли. Кроме того, не было средств ПВО, средней дальности, которые могли бы уничтожать вражеские самолеты. Поэтому гарнизон Змеиного оказался в очень сложной ситуации и ВМС планировали провести эвакуацию, но не успели.

Я пригласил разрешение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по эвакуации этого гарнизона. Получил разрешение. Но в связи с погодными условиями мы не успели это сделать, к сожалению,

– рассказал Неижпапа.

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