Военный эксперт объяснил, почему Россия дальше обстреливает Змеиный

Российские оккупанты в панике бежали с острова Змеиный. А теперь вынуждены обстреливать его, чтобы исправить свои "косяки".

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. По его словам, недавний вражеский обстрел Змеиного фосфорными бомбами – яркое свидетельство того, что оккупанты в панике бежали с острова.

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Зачем россияне стреляли по Змеиному

По словам господина Жирохова, очевидно, что они пытались уничтожить собственные комплексы, которые до сих пор находились на Змеином. Так они не попадут в руки украинских защитников или западных партнеров.

Там могла быть секретная аппаратура или блоки, которые пытаются уничтожить. Все для того, чтобы оно не попало в ВСУ или нашим западным партнерам,

– отмечает военный эксперт.

К примеру, даже точное попадание в зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" не гарантирует, что машина полностью выгорит. Может быть повреждена только кабина или часть системы. Именно поэтому россияне дополнительно обстреляли остров, чтобы все полностью уничтожить.

Это свидетельствует о том, что оккупанты в панике убегали с острова, ведь не смогли эвакуировать собственную технику. Потому и теперь вынуждены дополнительно ее бомбить.

Михаил Жирохов подчеркнул, что теперь риски высадки воздушного или морского десанта в Одесскую область значительно снизились. Ведь у захватчиков нет достаточного прикрытия, чтобы провести такую операцию.

Оккупанты в панике покидали Змеиный, – Михаил Жирохов: смотрите видео

Россияне отошли со Змеиного