Осудили на основе "произвольных" решений суда: Совет Европы обратился к России из-за Навального

Совет Европы обратился к России и призвала освободить заключенного оппозиционера Алексея Навального. Также призвали Кремль выплатить компенсацию пострадавшим.

В частности говорится о компенсации, назначенной Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) нефтяному концерну ЮКОС. Соответствующие постановления приняли на ежеквартальном заседании Комитета министров Совета Европы по надзору за исполнением постановлений и решений ЕСПЧ, которое проходило 14 – 16 сентября.

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Совет Европы призвал Россию освободить Навального

Комитет министров Совета Европы рассмотрел 6 вопросов, которые касались России. В частности – "Навальный и Офицеров против России" ("дело Кировлеса") и "Навальный против России" (дело "Ив Роше").

По этим делам Европейский суд по правам человека постановил, что заявителей осудили в России "за действия, которые не отличаются от обычной коммерческой деятельности", на основании "произвольных" и "явно необоснованных" судебных решений.

Именно поэтому Комитет министров Совета Европы призвал Россию:

освободить Алексея Навального;

отменить обвинительные приговоры по обоим делам;

выплатить заявителям компенсации.

Кроме того, надзорный орган выразил глубокое сожаление из-за задержки ответов на его запросы к властям России и предложил своему генсекретарю направить письмо главе МИД России. В обращении выразить обеспокоенность из-за содержания в колонии Алексея Навального.

Коротко о деле Навального

Алексея Навального отравили в самолете летом 2020 года. Впоследствии оппозиционера в коме доставили в реанимацию Омска, через несколько дней – в Берлин.

Впоследствии установили, что Навального отравили "Новичком".

Авторы совместного расследования The Insider, Bellingcat и CNN с участием Der Spiegel выяснили, что покушение на Навального осуществила в Томске спецгруппа из 8 оперативников ФСБ.

После лечения, в январе 2021 в России политика задержали. В феврале 2021 приговорили к 3,5 годам заключения за дело "Ив Роше".

Суд в Страсбурге обязал Россию выплатить нефтяному концерну ЮКОС компенсацию в размере 1 866 104 634 евро и 300 тысяч евро расходов и судебных издержек. Однако Кремль не уплатил средства.