Осуждение важно, но имеют смысл только действия, – Кулеба о реакции мира на решение Путина

Дмитрий Кулеба прокомментировал реакцию мира на признание Владимиром Путиным фейковых республик на Донбассе. Министр подчеркнул, что важны именно действия.

Украина будет помнить помощь США

Некоторые страны осуждают поведение России лишь на словах. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Вашингтоне 22 февраля, информирует 24 канал.

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Конечно, осуждение важно, но смысл имеют лишь действия. Поэтому мы благодарны нашему стратегическому партнеру США за мощную поддержку, в частности военную, экономическую, политическую и дипломатическую. Народ Украины будет помнить помощь США в этот решительный момент истории,

– отметил Кулеба.

Реакция США на признание боевиков на Донбассе

21 февраля Владимир Путин официально "легитимизировал" своих марионеток на временно оккупированном Донбассе. Уже 22 февраля Джо Байден выступил со срочным обращением в отношении Украины. В нем политик заявил о введении санкций против России. Ограничения коснутся:

российских элит и членов их семей. Байден считает, что они участвуют в коррупционной политике, поэтому должны пострадать;

против суверенного долга России. Ограничения наложили на 2 банка: ВЭБ.РФ и военный банк. Относительно последнего – речь идет о "Промсвязьбанке". Также под санкции попали 42 их дочерние компании.

Заметим, Европейский Союз также ввел санкции против России. Они касаются 351 российского депутата, а также 27 человек и компаний. В Кремле уже пригрозили Европе ответом.

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