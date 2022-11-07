В Херсоне много оккупантов и артиллерии, бои там будут тяжелые, – военный о контрнаступлении ВСУ

Россияне пытаются превратить Херсон во "второй Мариуполь". Оккупанты надеются обвинить ВСУ в тех действиях, которые они сами совершают против украинских городов на Востоке и Юге.

В то же время враг насыщает Херсон и его окрестности личным составом и ведет подготовку к обороне занятых рубежей. Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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Освобождать Херсон будет трудно

Эксперт отметил, что сегодня никто из украинских военных не сможет сказать дату наступления или дату освобождения Херсона.

Об этом знают только в Генштабе, о чем они не скажут. И не факт, что наступление будет на Херсонщине. Мы уже помним, как враг готовился нас встречать в Херсоне, а ВСУ освобождали Харьковщину. Так и сейчас не исключен удар на другом направлении. Херсон укрепили очень сильно – там несколько "линий обороны",

– объяснил обозреватель.

По его словам, свидетельством того, что легко не будет стало то, что ВСУ с большими проблемами прорывали первую "линию обороны" оккупантов на Правобережье.

"Солдаты заходили, бригада шла позади, артиллерия работала и все равно тяжело. Не должны быть "шапкозакидательские" настроения, что "враг сбежал из Херсона". Там куча народа, артиллерии также куча и работают они очень плотно. ВСУ работают прекрасно и враг несет потери. Но никто с нашей стороны не будет заваливать их труппами", – указал аналитик.

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Сазонов заверил, что каждый день враг терпит потери, в частности из-за "работы" "хаймарсов" и артиллерии.

То есть, за Херсон бои будут жесткие. В идеале – удастся взять город в кольцо и чтобы враг ушел оттуда сам. Но оккупанты хотят сделать из Херсона "второй Мариуполь". Они хотят, чтобы ВСУ его обстреливали, чтобы показать, что "украинцы воюют очень жестко" и не надо их винить за Мариуполь – у них такая цель,

– подчеркнул военнослужащий.

По его мнению, россияне выводят штурмовиков и "вагнеровцев" из Правобережья, заменяя одного контрактника тремя "чмобиками".

"Их количество невероятно – они бросаются на наши позиции периодически, получают "ответ". Местами поля завалены трупами россиян, их не убирают. Поэтому Херсон укреплен очень сильно, и никто вам не скажет, когда планируется наступление. Любая ошибка будет влиять на ход боя и ход кампании", – резюмировал военный.

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