Похоже, скоро вернем Северодонецк и Лисичанск, – военный эксперт

На восточном направлении ежедневно идут бои. Говорить о превосходстве на Бахмутском направлении пока не удается, однако освобождение Северодонецка и Лисичанска стало вполне реальным.

Об этом 24 канала рассказал военный эксперт Андрей Харук. Сейчас на фронте созданы все предпосылки декупации важных промышленных центров на востоке Украины.

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Напряженным участком на фронте остается Сватово - Кременная. В The New York Times недавно написали, что увольнение Кременной позволит Украине вернуть контроль над крупными промышленными центрами, издание назвало городок стратегически важным для обеих стран.

Освободжение Кременной

По выводам Харука, в направлении Бахмута ни одна, ни другая сторона на какое-либо существенное продвижение рассчитывать не могут.

Кременная является соблазнительным участком для украинских военных, ведь установление контроля там позволит, хоть и не завладеть промышленными центрами, но установить огневой контроль над коммуникациями, ведущими в Лисичанск и Северодонецк, отметил Харук.

Это создаст предпосылку для освобождения этих крупных промышленных центров, точнее того, что осталось там после кровавых боев.

– добавил военный эксперт.

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ВСУ набираются силы и опыт

Харук вспомнил, что несколько месяцев назад наши войска, к сожалению, не смогли удержать Лисичанск и Северодонецк.

Сейчас же все идет к тому, что наши войска освободят эту агломерацию,

— заметил военный эксперт.

Это подтверждает то, что наши военные набирают силу и опыт и способны решать задачи, о которых раньше было трудно мечтать, подытожил Харук.

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