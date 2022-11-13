Всех ли владельцев "белых билетов" освобождают от службы в ВСУ
В отличие от слухов, "белый цвет" военного билета еще не означает освобождения от мобилизации. Он лишь означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости.
О том, какие виды "белого билета" бывают и могут ли их владельцы попасть в ряды ВСУ, разбирался 24 канал.
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Что такое "белый билет"
Военные билеты делятся на те, что предусматривают военную службу, и те, что освобождают от нее полностью или частично. Категорий последних есть три:
- Ограниченная пригодность. С таким билетом мужчина в мирное время не призывается на службу, только состоит на воинском учете;
- Временная непригодность. Гражданин непригоден к военной службе в мирное время, однако в военное ограничено пригоден.
- Полная непригодность. С таким билетом лиц исключают из воинского учета, так как они полностью непригодны к военной службе.
Следовательно, полностью освобождают от службы только граждан с белым билетом последней категории. Категорию годности гражданина определяет военно-врачебная комиссия после проведения медицинского обследования.
Кого и куда могут призвать
Согласно вышеперечисленному ограничено пригодные и временно непригодные лица могут служить и быть призванными во время мобилизации, а также нести службу в тылу.
Согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", те, кто получил "белые билеты" этих категорий, могут нести службу в:
- частях обеспечения;
- военных комиссариатах, учреждениях, организациях;
- учебных заведениях.
Мобилизация в Украине: последние новости
- В ноябре Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию могут продлить еще на 90 суток, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.
- Отметим, что в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС.
- Также определены сроки службы для мобилизованных и тех, кто служит по контракту.
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