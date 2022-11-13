Всех ли владельцев "белых билетов" освобождают от службы в ВСУ

В отличие от слухов, "белый цвет" военного билета еще не означает освобождения от мобилизации. Он лишь означает категорию пригодности гражданина к службе и мобилизации в зависимости от вида и степени заболеваемости.

О том, какие виды "белого билета" бывают и могут ли их владельцы попасть в ряды ВСУ, разбирался 24 канал.

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Что такое "белый билет"

Военные билеты делятся на те, что предусматривают военную службу, и те, что освобождают от нее полностью или частично. Категорий последних есть три:

Ограниченная пригодность. С таким билетом мужчина в мирное время не призывается на службу, только состоит на воинском учете;

Временная непригодность. Гражданин непригоден к военной службе в мирное время, однако в военное ограничено пригоден.

Полная непригодность. С таким билетом лиц исключают из воинского учета, так как они полностью непригодны к военной службе.

Следовательно, полностью освобождают от службы только граждан с белым билетом последней категории. Категорию годности гражданина определяет военно-врачебная комиссия после проведения медицинского обследования.

Кого и куда могут призвать

Согласно вышеперечисленному ограничено пригодные и временно непригодные лица могут служить и быть призванными во время мобилизации, а также нести службу в тылу.

Согласно "Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ", те, кто получил "белые билеты" этих категорий, могут нести службу в:

частях обеспечения;

военных комиссариатах, учреждениях, организациях;

учебных заведениях.

С "белым билетом" не берут в десантно-штурмовые войска, плавсостав или морскую пехоту.

Мобилизация в Украине: последние новости

В ноябре Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию могут продлить еще на 90 суток, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.

Отметим, что в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС.

Также определены сроки службы для мобилизованных и тех, кто служит по контракту.

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