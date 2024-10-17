ГУР и НГУ освобождают Харьковскую область и отбросили россиян уже на несколько километров: впечатляющее видео
Источник:ОТУ "Харьков"
К северу от Липцов, что на Харьковщине, идет длительная операция по освобождению лесного массива. Этим занимаются Силы обороны в составе 13-й бригады НГУ "Хартия", ГУР и других подразделений.
За время этой операции уже удалось освободить более 400 гектаров территории. Об этом рассказали в ОТГ "Харьков".
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Силы обороны продвинулись уже на несколько километров. О проведении операции на Харьковщине стало известно 16 октября.
"С начала проведения этой длительной операции благодаря слаженному взаимодействию Сил обороны в составе 13-й бригады НГУ "Хартия" и подразделений ГУР удалось освободить 400 гектаров украинской земли и отбросить противника на несколько километров", – сообщили в ОТУ "Харьков".
Воинами из "Хартии" удалось уничтожить уже 233 оккупантов, еще 300 – были ранены, а 10 – захвачены в плен.
Также во время этой операции уничтожено и повреждено 50 единиц российской бронированной и грузовой техники, а также более 400 фортификационных объектов.
Проведенная операция создала условия для дальнейшего вытеснения российских оккупантов с севера Харьковщины. Ударно-штурмовые действия продолжаются,
– отчитываются в ОТГ "Харьков".
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