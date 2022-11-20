"Дядя, а вы всех козлов выгнали": видео с малышом из Херсонской области всколыхнуло сеть

Херсонцы до сих пор не могут поверить в то, что их наконец освободили от российской оккупации. Еще до того, как в город зашли спецподразделения ВСУ, местные уже встречали наших героев в центре города с сине-желтыми флагами.

Сеть покорил трогательный видеоролик, снятый одним из украинских защитников 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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На обнародованных кадрах маленький мальчик подбегает к нашему военному и мило спрашивает:

Дядя, а вы всех козлов выгнали?

В ответ военный говорит: "Да, а что не видно?" (смеется). После этого мальчик счастливый бежит к родителям.

Малыш из Херсонской области спрашивает у военного ВСУ об освобождении города: смотрите видео

Освобождение Херсона: главное

Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин 9 ноября объявил, что их армия вынужденно покидает Херсон. оккупанты якобы отводят войска на левый берег Днепра.

А уже 11 ноября спецподразделения ВСУ зашли в Херсон. Херсонцы на центральной площади несколько дней праздновали освобождение города от российской оккупации.

Сейчас Херсон немного возвращается к нормальной жизни. 14 ноября в городе возобновили работу операторов Киевстар и Vodafonе. А 18 ноября в Херсоне водоснабжение было подключено 900 абонентам. Работы по восстановлению разрушенной инфраструктуры продолжаются.

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