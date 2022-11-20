"Дядя, а вы всех козлов выгнали": видео с малышом из Херсонской области всколыхнуло сеть

20 ноября 2022 , 13:40
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Источник:

фейсбук 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады

Херсонцы до сих пор не могут поверить в то, что их наконец освободили от российской оккупации. Еще до того, как в город зашли спецподразделения ВСУ, местные уже встречали наших героев в центре города с сине-желтыми флагами.

Сеть покорил трогательный видеоролик, снятый одним из украинских защитников 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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На обнародованных кадрах маленький мальчик подбегает к нашему военному и мило спрашивает:

Дядя, а вы всех козлов выгнали?

В ответ военный говорит: "Да, а что не видно?" (смеется). После этого мальчик счастливый бежит к родителям.

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Автор: Альона Захарова