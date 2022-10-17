Могут ли россияне панически оставить Херсон из-за наступления ВСУ: предположение Хланя

Потеря Херсона станет личной катастрофой для Владимира Путина. Скорее всего, россияне не будут выполнять приказ держаться до конца, а вместо этого будут стремительно покидать город.

Дело в том, что захватчики будут отрезаны от основных транспортных артерий. Об этом 24 каналу сказал военнослужащий ТРО, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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Оккупанты откатятся к Херсону

Если будет зачищена северная часть Херсонщины до реки Ингулец, останется очень небольшое расстояние. Оккупанты там держат свои силы именно на линии обороны, дальше идет определенная пустота.

Мы видели у Осокоровки, когда пробили фронт оккупантов, там за несколько суток наши ВСУ прошли на 30 километров вглубь врага, и он отступал. Россияне не могут быстро окапываться. Чуть дальше есть резервы, так что они начинают делать линию обороны. С линии фронта они откатываются вглубь тыла,

– объяснил военный.

В таком случае оккупанты действительно откатятся к Херсону. Дальше встанет вопрос – держаться ли за него и вести уличные бои?

"По моему мнению, это абсолютно нелогично, потому что держаться за Херсон они долго не смогут", – отмечает Хлань.

Во-первых, они будут отрезаны от переправ у Антоновского моста. Во-вторых, дамба Каховской ГЭС и альтернативные переправы также будут потеряны. Пока переброс техники, отмечает Хлань, происходит, хоть и небольшими темпами и не в полном объеме. Дарьевская переправа работает, техника перебрасывается через Дарьевку на Херсон.

А когда Херсон будет окончательно отрезан от этих транспортных артерий, возможности у оккупантов держаться за город не будет. Пусть они переплывают на тех надувных утках, которые они украли из магазинов,

– подытожил Сергей Хлань.

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