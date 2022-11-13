"Россияне должны были держать оборону в районе Херсона": что разрушило планы оккупантов

Россияне начали готовиться к отступлению из Херсонщины и выводить войска на левый берег через несколько недель. Более того, оккупанты не собирались так легко отдавать Херсон, чтобы украинские подразделения просто зашли в город и повесили свои флаги.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Defense Express Иван Киричевский. По его словам, по планам захватчиков еще по состоянию на утро 11 ноября, они должны были находиться в Херсоне дольше и держать оборону в его окрестностях. Однако феноменальный по тупости, как назвал его эксперт, разговор Суровикина и Шойгу о том, что Россия будет отводить войска, ускорил обвал фронта.

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Сколько оккупантов вывели с правого берега накануне освобождения

Киричевский заметил, что несколько десятков тысяч военных не могли переправить за одну ночь. В лучшем для них случае речь может идти о 10 тысячах дошедших до переправ на правом берегу, а вот сколько их достались другой стороны – вопрос открытый, ведь шутки о наевшихся досыта херсонских раках появились не просто так.

Кроме того, введенный в Херсоне комендантский час, который продлится с 17:00 до 08:00, превратил оставшихся оккупантов в тех, кем они являются на самом деле – уголовников и бандитов с оружием, которые теперь будут отвечать за свои преступления согласно Уголовному кодексу. Украины.

Почему ВСУ так быстро продвинулись на Херсонщине

Как пояснил эксперт, удельным признаком российской армии является то, что в первую очередь в ней рушится командная вертикаль. Итак, когда российские командиры первыми начали бежать, а сейчас уже находят первые заброшенные командно-штабные машины Р149, обычные солдаты поняли, что ждать нечего.

Киричевский напомнил, что нечто подобное происходило во время деоккупации Харьковщины – в Купянске. Были ожидания, что россияне будут отбиваться там, а утром того дня, когда ВСУ вошли в город, появилось сообщение института изучения войны о том, что украинским войскам потребуется еще минимум 3 суток, чтобы доехать туда. Однако и здесь обвал случился раньше, чем можно было представить.

Иван Киричевский об отступлении россиян из Херсона: смотрите видео

Что происходит на Херсонщине после освобождения