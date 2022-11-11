Россия вынуждена подстраиваться под ВСУ: почему потеря Херсона не пройдет незаметной
11 ноября ВСУ смогли освободить единственный оккупированный областной центр – город Херсон. Поражение россиян на Правобережье Херсона не будет незаметным и будет влиять на дальнейший ход войны.
Все указывает на то, что в войне появилась военная закономерность, на которую Кремль не может повлиять. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин.
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Эксперт отметил, что освобождение правобережной Херсонщины стало в том числе и важным медийным моментом.
Это освобождение граждан Украины, это вера в ВСУ и их возможности для самих бойцов и украинцев. Потому что можно сказать, что одна успешная наступательная операция – это "повезло", "случайность" или "разгонявшие" договоренность в интернете. Но Украина методично проводит удачные наступательные операции,
– объяснил обозреватель.
По мнению Левина, ВСУ это продемонстрировали во время:
- Лиманской;
- Балаклейско-Изюмской;
- Купянской;
- Западнолуганский;
- Херсонской наступательных операций.
"Мы видим, что это правило, а не исключение, что очень важно. Но настоящий переломный момент – как кирпич, который со стены монолита оккупации будет сыпаться и выбиваться – это конец августа – начало сентября, когда Украина начала контрнаступление и перехватила инициативу", – добавил аналитик.
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По его мнению, это то, что стало по-настоящему переломным моментом в войне.
"Россия теперь постоянно вынуждена подстраиваться под реалии, которые ВСУ и Генштаб ей диктуют. В то же время Херсонская операция длилась месяцы, поскольку плацдарм под Давыдовым Бродом создали ВСУ как часть архитектуры деоккупации всего Правобережья и Херсона", – подчеркнул Левин.
Он констатировал, что это было частью "большого процесса захвата инициативы".
"И сейчас Кремлю нужно еще больше подстраиваться под ВСУ. Это важно, потому что кто владеет инициативой – тот уже на половину победил в войне", – резюмировал специалист.
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Освобождение Херсона: что известно
- Защитники продолжают освобождать украинские земли в Херсонском направлении. В ходе успешного наступления передовые подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
- В ГУР Минобороны официально подтвердили, что Херсон возвращается под контроль Украины. В настоящее время в городе проводят зачистку от остатков российских войск. Оккупантов, которые "заблудиться" в городе призывали сдаваться в плен. Иначе их ликвидируют ВСУ.
- Херсонцы уже празднуют освобождение города от российских оккупантов. Местные собрались у костра и скандируют "ВСУ".