Херсон дома – люди 8 месяцев ждали: Офис Президента опубликовал мощные фото

Херсон был в оккупации 256 дней. В пятницу, 11 ноября, в город вошли украинские военные.

Жители Херсона с радостью встречали украинских защитников. Херсонцы собрались на площади Свободы, чтобы лично поблагодарить наших воинов.

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"8 месяцев, ежедневно шла борьба за каждый сантиметр нашей земли"

Местные скандировали "ВСУ", обнимали наших воинов и фотографировались с ними. На площади, где российские оккупанты еще весной разгоняли проукраинские митинги автоматными очередями, снова развевались сине-желтые флаги.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в своем телеграм-канале опубликовал щемящие фотографии из освобожденного Херсона.

Херсон дома! Люди ждали нас 8 месяцев. 8 месяцев, каждый день шла борьба за каждый сантиметр нашей земли! И вот мы здесь! Предстоит много работы – разминирование, стабилизационные действия, ремонты сетей. Все это сделаем! Все отстроим и восстановим!

– написал Тимошенко.

Тимошенко подчеркнул, что Украина освободит всех наших людей из российской оккупации.

Как местные встречали ВСУ: смотрите фото

Отметим, что жители Херсона продолжают встречать украинских военных в центре города. В сети были обнародованы кадры с площади Свободы 12 ноября.

На видео видно, как местные собрались в центре, чтобы встретить наших защитников. В частности, херсонцы взяли с собой сине-желтые флаги.

Как россияне бежали на левый берег

Убегая на левый берег, оккупанты уничтожили все, что только можно, чтобы испортить жизнь жителям. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура.

Захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Поэтому в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Сколько потребуется времени для восстановления, пока неизвестно. Всё зависит от характера разрушений.

В ДТЭК готовы предоставить людей, технику и материалы для того, чтобы как можно скорее восстановить энергетическую инфраструктуру на освобожденной территории Херсонской области.

Также захватчики взорвали 7 важных мостов. Вероятно, они надеялись, что это уменьшит давление ВСУ.

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