Когда люди смогут вернуться в Херсон и почему россияне не обстреливают город: ответ Хланя

Россияне после освобождения Херсона еще не обстреливали город. Сейчас город закрыт, но скоро туда можно будет наведаться, но оставаться – опасно, поэтому лучше эвакуироваться.

Такое мнение 24 каналу озвучил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Ранее сообщалось о том, что украинский флаг в Херсоне оккупанты будут видеть с левого берега.

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Угроза артиллерийских обстрелов

Хлань рассказал, что в Херсоне есть угроза артиллерийских обстрелов, ведь со своих позиций оккупанты на левом берегу могут достать даже из стрелкового оружия. Однако ВСУ уже также в пригороде Херсона, а наша артиллерия там преобладает вражескую. Потому все позиции россиян должны быть под контролем украинских войск.

Мы понимаем, что наши ВСУ обустраивают системы ПВО над правобережной частью Херсона. Оккупанты же после разгрома на правобережье, отходя на левый берег, еще не могут прийти в себя. ВСУ же берут под контроль абсолютно все позиции россиян, находящихся на левом берегу,

– отметил депутат Херсонского областного совета.

Хлань ответил, когда люди смогут вернуться в Херсон и почему россияне не обстреливают город: смотрите видео

Город пока закрыт

По его словам, в настоящее время Херсон – закрыт, но через 3 – 5 дней город будет открыт. Конечно, есть люди, которые выехали из Херсона и сейчас хотят вернуться в свои дома, чтобы проверить их, проверить свои вещи, понять, ограбили ли их россияне, или, к счастью, нет. Впрочем, оставаться и жить в городе будет очень трудно, ведь починить все поврежденные оккупантами коммуникации быстро не удастся.

"Любой представитель власти действительно призывает в рамках безопасности лучше эвакуироваться, это надо понимать. Однако принудительно никто этого не будет делать. Люди выдержали оккупацию, пережили россиян в своих домах и категорически выезжать из своих жилищ не хотят", – заметил военнослужащий ВСУ.

Он добавил, что к их позиции следует относиться с уважением. Их следует обеспечить гуманитарной помощью. А также по возможности, помочь строительным материалам, дать возможность обогреть свои дома, восстановить связь и электричество.

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