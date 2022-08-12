Планы путина, возможный переворот в кремле и ядерное оружие: Андрей Пионтковский

Одно лишь событие может завершить активную фазу войны россии против Украины. Более того, это может стать и началом переворота в кремле, который закончится сменой власти в россии, но не коренным образом.

Свою оценку последних событий на фронтах российско-украинской войны и настроения в бункере где-то за Уралом в стриме на ютубе 24 канала рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

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Перелом в войне и его последствия

Одно событие способно изменить войну

Оппозиционер акцентировал внимание на недавних взрывах в Новофедоровке на западе оккупированного Крыма. По его мнению, такая операция – не только отличный военный эксперимент, но и психологический.

Мол, один успешный удар вызвал серьезную панику среди местного населения и путинских приспешников. Он серьезно подорвал пропагандистские мифы оккупантов.

Многие военные эксперты утверждают, что эти взрывы свидетельствуют о начале деоккупации Херсонской области. Как считает Пионтковский, само освобождение Херсона поможет завершить горячую фазу войны.

После освобождения Херсона вся эта система лжи и пропаганды рухнет. Им нужно будет назначить кого-нибудь виновным. Это может постепенно запустить критические процессы в путинской верхушке,

– заявил российский политик.

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Возможен переворот в кремле

Освобождение Херсона и перелом в войне, который за этим последует, может привести к изменениям и в кремле. Впрочем, Андрей Пионтковский убежден, что коренных изменений ждать не стоит.

Будет переворот. Придут к власти не какие-то там либералы, демократы, а такие же мерзавцы, как и сам путин. Эти процессы будут неизбежны в бункере и в российском обществе,

– заявил публицист.

После первых показательных поражений в войне кремлю придется назвать виновного в этом. Так было в истории советского союза.

Кто заменит путина

Пионтковский считает, что преемником путина могут быть экс-премьер-министр россии Сергей Кириенко или нынешний глава российского Совбеза николай патрушев. Впрочем, оппозиционер все же делает ставку именно на последнего

Будут решать силовики, люди с оружием. А кириенко – из другой породы. Кроме того, истинная фамилия кириенко, которую он носил до 19 лет – израитель. И если для Украины президент-еврей – это вполне нормальные обстоятельства, то не для глубинно антисемитской россии,

– объяснил Андрей Пионтковский.

Также Пионтковский рассказал, что преемник путина, кто бы это ни был, свалит всю ответственность на своего предшественника.

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путин нуждается в прекращении огня

Андрей Пионтковский убежден: российский диктатор владимир путин понимает, что он уже начал проигрывать войну против Украины. Потому и требует перемирия всеми силами и возможными способами.

Оппозиционер считает, что переговоры на данный момент будут выгодны путину. Он хочет "юридически закрепить" за собой оккупированные территории с начала полномасштабного вторжения и остановить поставки западного оружия в Украину.

Он проиграл войну. путин видит, что потенциал украинской армии увеличивается с каждым днем. Ему нужно остановить боевые действия, чтобы закрепить за собой огромные куски украинской территории и перекрыть поток оружия в Украину. Хочет заморозить войну на полгода, чтобы собраться с силами,

– считает российский публицист.

Пионтковский подчеркнул, что сейчас путин пытается использовать президента Турции Реджепа Эрдогана, который выглядит "главным по прекращению огня в Украине". Сначала может показаться, что российский диктатор действительно как-то повлиял на него. Но это все сказки.

"Эрдоган начал повторять макроновские нарративы "не унижайте россию", "нужно правильно разговаривать с путиным". Но Эрдоган, в отличие от западных лохов, умный и циничный политик. Он все время обыгрывает путина", – рассказал Андрей Пионтковский.

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путин, вероятно, забросил идею с ядерным оружием

Оппозиционер считает, что владимир путин в конце концов мог отказаться от использования ядерного оружия. Причина этого достаточно банальна – такой шаг почти наверняка повлек бы за собой физическую ликвидацию диктатора.

Впрочем, сложно сказать, что это хорошие новости. Ведь российский диктатор нацелился на организацию взрыва на Запорожской АЭС.

"Почитайте западную прессу – какой нарратив путинской агентуре удалось навязать: россияне и украинцы взаимно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. И этого для него достаточно", – считает Пионтковский.

путин нашел путь избежать наказания за ядерное нападение. Он выбрал самый подлый путь шантажа – он шантажирует ядерной катастрофой всю Европу, которую он припишет Украине и получится безнаказанным. "Это его план", – резюмировал публицист.

Стрим с Андреем Пионтковским: смотрите полное видео