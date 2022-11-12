Освободили твой Херсон, – украинские воины пришли к могиле Кати Гандзюк

Украинские военные освободили Херсон. После этого бойцы пришли к могиле активистки Кати Гандзюк, ставшей символом города.

Так, друзья погибшей активистки в форме ВСУ посетили ее могилу после того, как выгнали оккупантов из города.

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Бойцы пришли к Екатерине, как к символу несокрушимого, героического, сильного Херсона.

Катя, ты дождалась своих друзей. Сейчас они в форме ВСУ. Освободили твой Херсон, за который ты всегда стояла горой,

– написали в сети.

Убийство Екатерины Гандзюк: главное

Активистку облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Екатерина Гандзюк перенесла несколько операций, однако 4 ноября скончалась.

Следствие считает, что заказчиком убийства активистки является Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин. В январе 2022 года Апелляционный суд Киева оставил его под стражей.

Летом 2019 года пятерых непосредственных исполнителей нападения осудили на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

В феврале 2021 года один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин получил 5 лет лишения свободы.

Во время оккупации Херсонской области россияне ограбили жилье погибшей активистки и заявили, что ее дом является "объектом, угрожающим национальной безопасности".

Освобождение Херсона: что известно

ВСУ вошли в Херсон 11 ноября. Перед тем бойцы освободили ряд населенных пунктов области. Местные жители встречали героев с цветами и слезами радости.

Убегая на левый берег, оккупанты уничтожили все, что только можно, чтобы подпортить жизнь местным. В частности, была уничтожена критическая инфраструктура. Захватчики полностью уничтожили энергосистему Херсона. Поэтому в регионе серьезные проблемы с электроснабжением.

В городе продолжается зачистка. Туда уже вернулась Нацполиция. Правоохранители ловят оставшихся переодетых россиян, а также разминируют местность.

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