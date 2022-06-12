Освобождение Херсонщины будет постепенным, чтобы не рисковать людьми, – Ким
Источник:La Repubblica
Вооруженные Силы Украины планируют постепенную деоккупацию Херсонской области, чтобы не подвергать опасности мирных людей. В отличие от России, которая гнушается жизнями людей, Украина полагается на военную тактику.
У нас другая концепция войны и жизни – Ким
Соответствующую информацию в интервью итальянским журналистам озвучил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. Он подчеркнул, что Украина не может использовать тактику России и большими рывками войск продвигаться по открытой местности.
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Виталий Ким объяснил, что российская тактика приведет к множеству жертв среди мирного населения. Поэтому через другую концепцию войны и жизни Украина полагается на тактический успех.
Если бы мы это сделали, мы бы потеряли многих людей. У нас другая концепция войны и жизни: россияне убивают своих солдат, мы стараемся ограничить потери. Они стреляют – мы полагаемся на военную тактику,
– сказал глава Николаевской ОВА.
Ким рассказал об угрозах для мирного населения
Николаевская область граничит с Херсонщиной, с оккупированных территорий которой Россия наносит удары. Виталий Ким рассказал об угрозе для мирного населения в оккупированных населенных пунктах Юга.
По словам главы Николаевской ОВА, россияне используют старую военную технику, которая очень неточна при стрельбе и может задеть гражданских.
Они воюют со старым оружием, имеющим погрешность в двести метров, что в четыре раза превышает европейские стандарты. А потом, правда, они безразличны к украинскому населению. Когда у них заканчиваются военные объекты, они стреляют в дома,
– резюмировал Ким.
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Какая ситуация в Херсонской области
- России в первые недели полномасштабной войны удалось временно оккупировать части Херсонской области и назначить так называемых "руководителей области". После этого оккупационные власти ввели бивалютную зону и пытаются заставить детей учиться по российской программе.
- Законный глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута рассказал, что недавно в оккупированном Херсоне был представитель Владимира Путина , приказавший подготовить так называемый "референдум" к осени.
- Известно, что Вооруженные Силы Украины пошли в контрнаступление в Херсонской области. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, что нашим военным удалось обезвредить батальонную тактическую российскую группу .
- 9 июня украинская авиация нанесла удар по позициям российских войск сразу в 5 населенных пунктах Херсонской области. Также урон врагу нанесли украинские артиллеристы.
- 10 июня сообщалось, что разведчики ВСУ во время операции на Юге уничтожили группу десантников оккупационных войск России. Благодаря этому даже удалось захватить вооружение противников.
- 11 июня стало известно, что украинские военные смогли вернуть контроль над Таврическим .
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