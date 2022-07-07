ВСУ идут, не будьте живым щитом врага, – мэр Олешков призвал местных жителей эвакуироваться
Источник:фейсбук Евгения Рыщука
Идут 134 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. ВСУ постепенно продвигаются и совершают успешные контрнаступательные действия на Юге нашего государства.
При этом работа защитников и защитниц усложняется, поскольку враг размещает свой личный склад, оружие и технику вблизи жилищ мирных жителей, в частности, в Херсонской области. Мэр Олешков Евгений Рыщук призвал жителей региона эвакуироваться из опасных территорий.
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Жителей Херсонской области еще раз призвали эвакуироваться
Евгений Рыщук обратился к жителям Олешковской общины и остальным временно оккупированным территориям Херсонской области. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины продвигаются в регионе и мирным жителям следует обезопасить себя от вероятных боевых действий, при этом не способствовать действиям захватчиков.
Уважаемые жители Олешковской общины и Херсонской области, если вы проживаете вблизи расположения объектов, где проживают вражеские солдаты россии или расположены вражеские ПВО, склады с боеприпасами, есть скопление вражеской техники, настоятельно рекомендую уезжать оттуда подальше. ВСУ идут! Смерть противникам!
– написал мэр Олешков.
К слову, чиновник призвал жителей Херсонской области не быть живим щитом для российских оккупантов в регионе и как можно быстрее эвакуироваться.
Успехи украинских сил в Херсонской области: коротко
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 7 июля ВСУ "юбилейный" в 25-й раз успешно ударили по скоплению техники оккупантов в Чернобаевке. По состоянию на 15:37 там продолжался пожар – детонировали боеприпасы врага.
- В вечернем обращении от 6 июля Владимир Зеленский заверил, что украинские силы продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях, в частности, на Херсонском и в Запорожской области. Он призвал распространять среди жителей временно оккупированных территорий Юга правду – за них борются.
- Херсонские партизаны недавно уничтожили вражеский склад боеприпасов возле местного железнодорожного вокзала. Анонимный партизан записал обращение, в котором разоблачил 2 локации размещения российских оккупантов – их, по словам активиста, вскоре уничтожат либо сами партизаны, либо ВСУ.
- В Херсонской области 5 июля ВСУ успешно отбили контратаку усиленного взвода противника возле Лозового, оккупанты понесли потери. Кроме того, украинские вертолеты нанесли авиационный удар по скоплению захватчиков возле населенного пункта Правдино в Белозерской поселковой общине области.
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