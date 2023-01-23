До потери Кремлем админконтроля над оккупированным Югом – 84 километра, – мэр Мелитополя

Украинских защитников от оккупированного Мелитополя отделяет всего 84 километра. Преодолев их, ВСУ откроют путь к освобождению Юга Украины.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров. По его словам, деоккупация Мелитополя чрезвычайно важна.

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Федоров подчеркнул, что увольнение Мелитополя быстро уничтожит "питомник вражеской вирусные".

Местные царьки едва успеют убежать. А напуганные коллаборанты на других территориях будут убегать дальше, чем видеть,

– подчеркнул он.

Мэр Мелитополя добавил, что оккупанты превратили Мелитополь в административный очаг распространения вируса "русского мира" на новооккупированных украинских землях:

провозгласили Мелитополь столицей "Запорожской области". Фактически город стал ядром вражеской группировки всего захваченного юга Украины;

в Мелитополе сосредотачивается правящая верхушка из гауляйтеров и их российских надзирателей;

именно сюда на танце с бубнами для росСМИ приезжают все гастролеры Кремля;

именно здесь снимают все пропагандистские сюжеты об иллюзии мирной жизни, которые затем транслируют в России.

"До потери Кремлем административного контроля над оккупированным югом 84 километра", – заявил Федоров.

Враг терроризирует украинцев в Мелитополе

Иван Федоров рассказал, что ныне в оккупированном Мелитополе россияне прибегают к хитрым способам обнаружение украинских патриотов. После того, как их рассчитывают, прикрываясь украинскими военными, в лучшем случае забирают в плен и заставляют выполнять различные работы по укреплению линий обороны.

Также оккупанты, по словам городского головы, начали снимать пропагандистские видеоролики о якобы депортации, но при этом, после съемки берут людей в плен и заставляют рыть окопы.

Что происходит в Мелитополе: последние новости

До морга в Мелитополе 9 января завезли полную фуру ликвидированных русских военных. Больницы города также переполнены ранеными российскими оккупантами.

4 января в Запорожской области россияне ограничили свободное передвижение местных жителей. Теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, что первоочередным приоритетом для освобождения Юга Украины является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.