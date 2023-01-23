Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров. За його словами, деокупація Мелітополя є надзвичайно важливою.

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Федоров наголосив, що звільнення Мелітополя швидко знищить "розсадник ворожої вірусні".

Місцеві царьки ледве встигнуть втекти. А налякані колаборанти на інших територіях будуть тікати далі, чим бачити,

– підкреслив він.

Мер Мелітополя додав, що окупанти перетворили Мелітополь на адміністративне вогнище поширення вірусу "руского міра" на новоокупованих українських землях:

проголосили Мелітополь столицею "Запорізької області". Фактично місто стало ядром ворожого угруповання всього захопленого півдня України;

у Мелітополі зосереджується правляча верхівка з гауляйтерів та їхніх російських наглядачів;

саме сюди на танці з бубнами для росЗМІ приїжджають всі гастролери Кремля;

саме тут знімають всі пропагандистські сюжети про ілюзію "мирного життя", які потім транслюють на Росії.

"До втрати Кремлем адміністративного контролю над окупованим півднем 84 кілометри", – заявив Федоров.

Ворог тероризує українців у Мелітополі

Іван Федоров розповів, що нині в окупованому Мелітополі росіяни вдаються до хитрих способів виявлення українських патріотів. Після того, як їх вираховують, прикриваючись українськими військовими, в найкращому випадку забирають у полон та змушують виконувати різноманітні роботи з укріплення ліній оборони.

Також окупанти, за словами міського голови, почали знімати пропагандистські відеоролики про начебто депортацію, але при цьому, після фільмування беруть людей в полон та змушують рити окопи.

Що відбувається у Мелітополі: останні новини

До морга у Мелітополі 9 січня завезли повну фуру ліквідованих російських військових. Лікарні міста також переповнені пораненими російськими окупантами.

4 січня у Запорізькій області росіяни обмежили вільне пересування місцевих жителів. Тепер для виїзду за межі населених пунктів Запорізької області потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі".

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що першочерговим пріоритетом для звільнення Півдня України є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.