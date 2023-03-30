"Никакой Европы не будет": маразматические заявления об Украине, Донбассе и Майдане попа УПЦ МП

Эпопея с освобождением Лавры от попов УПЦ МП продолжает набирать обороты. Сетью разлетелось видео одного из них, на котором он нес маразматические заявления об Украине, Донбассе и Майдане.

Так, 29 марта, когда пророссийские попы должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру, разгорелся целый ряд скандалов с попами. Один из них во время общения с журналистами продемонстрировал настоящее лицо УПЦ МП, передает 24 Канал.

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Попы – распространители российской пропаганды

Журналистам поп, которого буквально рвало и метало, начал рассыпаться заявлениями, присущими российской пропаганде. Это очередная демонстрация того, что люди слушают во время проповедей УПЦ МП.

Так, он эмоционально выкрикивал о каком-то "восстании" Донбасса. То есть, не Россия напала и захватила его в 2014 году, а местные жители таким образом выразили свое недовольство властью.

Не обошлось и без заявлений о Революции Достоинства. По словам попа, она "ничего хорошего Украине не принесла". Он также выкрикивал что-то о Евросоюзе и о том, что наше государство не будет его членом.

Под раздачу попал также Виктор Янукович. Поп кричал, что Донбасс восстал из-за него. Мол, "легитимный" их обманул. Как только журналист решил напомнить о вторжение России на территорию Донбасса, священнослужитель его прервал. Он кричал, что все это ложь, и что регион "бомбили украинцы".

Первыми бомбили украинцы. Не надо рассказывать за Донбасс. Донбасс не хотел Порошенко, не хотел Майдана. Что Майдан дал Украине? Того пути (в ЕС и НАТО – 24 Канал) нет. Она (Украина – 24 Канал) его нарисовала. Никакой Европы не будет – запомните,

– заорал поп.

Поп истерил из-за попыток выселить его из Лавры: смотрите видео

Отметим, что представители УПЦ МП уже даже подали в суд иск. Они требуют приостановить решение о выселении монахов с территории Киево-Печерской Лавры.

Суд иск УПЦ МП отклонил