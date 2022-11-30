ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе, но они постоянно возобновляют силы, – ОК "Юг"

30 ноября 2022 , 10:33
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Украинские военные продолжают титанически противостоять противнику на родной земле. Выбить оккупантов они пытаются также и из Кинбурнской косы в Николаевской области.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона заявила, что операция по освобождению Кинбурнской косы продолжается. И там враг терпит потери. Но говорить об успехах еще рано.

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Враг постоянно подтягивает подкрепление

По словам Гуменюк, наши военные продолжают работать над деоккупацией Кинбурнской косы. В то же время она отметила, что необходимо соблюдать информационную тишину. Хотя из-за географического положения косы.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что враг имеет возможность подтягивать туда свои силы. Делает он это из суши. Напомним, что Кинбурнская коса как раз соединяется с левобережьем, куда оккупанты и отступили под давлением ВСУ.

Те силы, которые нам удается уничтожить, они снова возобновляют. Но у нас большая устойчивость и стратегия, которую, мы уверены, сможем реализовать и отчитаться о наших успехах,
– подчеркнула Гуменюк.

Продолжат ли обстрелы из косы

Наталья Гуменюк в эфире отметила, что отступление оккупантов из части Херсонщины и Николаевщины позволило жителям последней области несколько выдохнуть. Ведь у врага теперь меньше возможностей для ее атаки.

В то же время угрозы из Кинбурнской косы все еще стоит ожидать. Доступ к ней дает возможность врагу использовать там ЗРК и РСЗО. И ими же атаковать мирное население Николаева.

В чем важность Кинбурнской косы

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Автор: Назарій Лазур