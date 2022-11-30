ВСУ уничтожают оккупантов на Кинбурнской косе, но они постоянно возобновляют силы, – ОК "Юг"

Украинские военные продолжают титанически противостоять противнику на родной земле. Выбить оккупантов они пытаются также и из Кинбурнской косы в Николаевской области.

Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона заявила, что операция по освобождению Кинбурнской косы продолжается. И там враг терпит потери. Но говорить об успехах еще рано.

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Враг постоянно подтягивает подкрепление

По словам Гуменюк, наши военные продолжают работать над деоккупацией Кинбурнской косы. В то же время она отметила, что необходимо соблюдать информационную тишину. Хотя из-за географического положения косы.

Спикер ОК "Юг" подчеркнула, что враг имеет возможность подтягивать туда свои силы. Делает он это из суши. Напомним, что Кинбурнская коса как раз соединяется с левобережьем, куда оккупанты и отступили под давлением ВСУ.

Те силы, которые нам удается уничтожить, они снова возобновляют. Но у нас большая устойчивость и стратегия, которую, мы уверены, сможем реализовать и отчитаться о наших успехах,

– подчеркнула Гуменюк.

Продолжат ли обстрелы из косы

Наталья Гуменюк в эфире отметила, что отступление оккупантов из части Херсонщины и Николаевщины позволило жителям последней области несколько выдохнуть. Ведь у врага теперь меньше возможностей для ее атаки.

В то же время угрозы из Кинбурнской косы все еще стоит ожидать. Доступ к ней дает возможность врагу использовать там ЗРК и РСЗО. И ими же атаковать мирное население Николаева.

В чем важность Кинбурнской косы

Накануне Гуменюк сообщала, что ситуацию на Кинбурнской косе усугубляют специфические погодные условия. Речь шла о штормах и постоянном ветре. Кроме того, на нее влияют также разговоры о присоединении к зерновому коридору Николаевщины.

Австралийский военный аналитик Том Купер объяснил важность контроля над Кинбурнской косой. По его словам, она – ключ к возвращению контроля над Черным морем. И именно поэтому Украине нужно выбить из нее врага. Таким образом, оккупанты не смогут из косы атаковать как Николаевщину, так и Одесщину.

Добавим, что 22 ноября Виталий Ким рассказал, что на Кинбурнской косе остается три населенных пункта, из которых нужно выбить врага. Как только это произойдет, можно будет говорить о полном освобождении Николаевщины.

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