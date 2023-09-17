Плацдарм для наступления: в ВСУ объяснили, что даст освобождение Клещеевки

В Восточной группировке войск рассказали о ситуации в Клещеевке и в районе железной дороги. Кроме этого, в ВСУ поделились подробностями о потерях среди оккупантов.

Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш подтвердил освобождение Клещеевки. Об этом он сказал 17 сентября в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Украина официально вернула Клещеевку

Евлаш заявил, что это село расположено южнее города Бахмут.

Благодаря героическим и отважным действиям наших защитников 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-й отдельной штурмовой бригады и Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" населенный пункт Клещеевка сегодня официально освобожден от оккупантов,

– подчеркнул он.

По его словам, украинские защитники сейчас закрепляются на местности и проводят стабилизационные мероприятия по разминированию.

Что дает освобождение этого села

Представитель Восточной группировки ВСУ отметил, что наши воины получили для себя плацдарм, что позволит продолжать наступление и освобождать украинскую землю от оккупантов. Благодаря освобождению Клещеевки они смогут контролировать логистические маршруты, через которые идут поставки в Бахмут.

Также возвращение села оголило фланги Бахмута, в том числе южный. Это облегчит продвижение ВСУ вглубь позиций противника и позволит наносить более точные удары по врагу с помощью артиллерии, дронов и другого оружия.

Оккупанты понесли серьезные потери

Евлаш заявил, что наши подразделения нанесли очень мощное поражение россиянам на этом направлении. А именно десантным подразделениям, батальону "Ахмат" с кадыровцами, группировке "Шторм-Z", состоящей из российских зеков, и ГРУ. Кроме этого наши защитники ударили по мотострелковым подразделениям.

Какая ситуация с железной дорогой

Как пояснил Евлаш, железная дорога очень важна для россиян, поскольку плечо подвоза у них составляет около 50–60 километров. Все, что находится дальше, очень сложно обеспечивается в оккупационной армии. Поэтому вражеские подразделения могут страдать из-за нехватки поставок.

По его словам, сейчас на этом направлении продолжаются жесткие бои. Представитель Восточной группировки ВСУ отметил, что украинские воины борются за каждый метр нашей земли. Общественности официально скажут чья железная дорога тогда, когда об этом можно будет окончательно сообщить.

Что сказали в Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр в своих соцсетях отреагировала на возвращение Клещеевки. Она отметила, что благодарить за это нужно 80-ю бригаду ДШВ, легендарную 95-ю бригаду, 5-ю отдельную штурмовую бригаду и Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють".

Но враг все еще стремится вернуть утраченные позиции. Поэтому сегодня весь день приходилось отражать вражеские атаки,

– написала представительница Минобороны.

Как отреагировал Зеленский

Владимир Зеленский во время своего традиционного обращения к украинцам поздравил с освобождением Клещеевки и поблагодарил за это наших воинов. Президент Украины отдельно выделил 80-ю бригаду ДШВ, 5-ю отдельную штурмовую бригаду, знаменитую 95-ю и Объединенную штурмовую бригаду Национальной полиции "Лють".

Клещеевка! Молодцы!

– сказал он.

Кроме этого, глава государства поблагодарил всех защитников, которые сейчас находятся на передовой. Также украинский лидер выразил благодарность Воздушным силам за защиту нашего неба.