Удары по складам, информационные операции: CNN рассказали о подготовке ВСУ к освобождению Крыма

Западные аналитики заверили, что Украина прилагает немало усилий для того, чтобы вернуть Крым в состав государства. Собственно, они упомянули о недавнем "хлопке" на территории полуострова, в частности, на железной дороге и на складе с крылатыми ракетами.

В воскресенье, 26 марта, авторитетное американское издание CNN опубликовало масштабный анализ, в котором говорится о проблемах россиян на захваченном Крымском полуострове. Вероятно, Вооруженные Силы сейчас ведут активную подготовку к тому, чтобы вернуть территорию.

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Взрывы, диверсии и информационные операции

Как констатировали эксперты, сейчас наши военные время от времени "беспокоят" российский Черноморский флот и перерезают жизненно важные для путинских солдат транспортные пути в Крыму. Неудивительно, что на севере полуострова, как минимум с февраля, враг начал наращивать военные мощности. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

На прошлой неделе Главное управление разведки Украины сообщило, что взрывы в городе Джанкой произошли из-за удара по складу российских крылатых ракет типа "Калибр", которые транспортировались по железной дороге. Отмечается, что удар послужил "демилитаризации России и подготовкой к деоккупации Крымского полуострова",

– говорится в материале СМИ.

Кроме того, там отметили, что оккупационные власти начали расследование из-за атаки беспилотников на город Джанкой, который является одним из военных центров на территории Крыма.

Важно, что уже через два дня после этого в городе, который является базой Черноморского флота, то есть в Севастополе, чуть ли не всю ночь работала "с какой-то стати" противовоздушная оборона. Так называемый "губернатор" населенного пункта тогда "констатировал", что якобы первая украинская атака морских дронов на Севастополь была подавлена.

Также периодически происходят диверсии в Крыму неизвестных лиц. Российские СМИ сообщили о попытке подрыва газопровода в городе Симферополе в этом месяце, что повлекло за собой взрыв и пожар,

– написали в CNN.

Вместе с тем, украинский центр сопротивления утверждал в феврале, что партизаны подорвали железную дорогу в Бахчисарае вблизи Севастополя. К этому следует добавить, что масштабы партизанского движения на полуострове неизвестны, однако очевидно, что крымчан на территории полуострова, не согласных с оккупацией, достаточно много.

Россияне строят укрепления в Крыму

Беспокойно живется оккупантам также из-за информационных атак. Как отмечают журналисты, недавно частоты радиостанций на территории Крыма были взломаны. Через них неизвестные распространяли, в частности, ложную информацию о приказе по эвакуации из региона.

Очевидно, российские захватчики понимают, что им осталось быть на полуострове не долго, именно поэтому они строят фортификационные сооружения, укрепления и роют окопы на территории Крыма. Происходит это, скажем, в Красноперекопском районе на севере региона. Для этого враги вырубают лесополосы.