ГУР работает: разведка заинтриговала фото
Источник:ГУР МО
Украинцы ожидают освобождения из-под оккупации Крыма. В Главном управлении разведки решили подогреть интерес к этому вопросу, выложив интригующую публикацию.
В их телеграме появилось крайне лаконичное, как и должно быть в разведке, сообщение. Оно намекает нам на то, что в Ялте что-то непременно должно произойти.
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Оккупантам следует приготовиться
Крым. Ялта. 2023,
– говорится в сообщении.
Это простое и четкое напоминание о том, что врагам в Ялте в этом году следует быть очень осторожными. Если же они не готовы постоянно оглядываться, то самое лучшее, что могут сделать, – покинуть полуостров немедленно.
Напомним, что в конце 2022 года глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым. По его словам, полуостров снова станет частью нашего государства с помощью силы и дипломатии. В то же время он подчеркнул, что без первого справиться с врагом не получится. Так что "наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".
Собственно, на фото, выложенном 2 апреля в ГУР МО, можно увидеть разведчика, который вылезает из-под воды с винтовкой в руках. Кадр подписан также хештегом #ПрацюєГУР.
ГУР предупредили оккупантов в Крыму о работе / Фото ГУР МО
Оккупанты роют окопы
- Россияне и сами прекрасно все понимают. Неудивительно, что спутниковые снимки демонстрируют, что они по полной продолжают рыть окопы. На кадрах видно, что их уже соорудили за Чонгаром, вблизи российского пункта пропуска "Армянск", что в районе Перекопского вала.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что россияне прекрасно понимают потребность покинуть полуостров. Напоследок они пытаются ограбить все, что только смогут вывезти. Речь идет о земле, электронике и прочем.
- Тем временем секретарь СНБО Алексей Данилов опубликовал 12 шагов по освобождению Крыма. В них он расписал, что Украина требует от России и что будет происходить с теми, кто был на стороне страны-агрессора.
- Спойлер: избежать ответственности за содействие оккупации, преследование украинцев и крымских татар, присвоение имущества и прочее никому не удастся. Каждый будет наказан за преступления, совершенные за 9 лет оккупации Крыма.