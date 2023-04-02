ГУР работает: разведка заинтриговала фото

Украинцы ожидают освобождения из-под оккупации Крыма. В Главном управлении разведки решили подогреть интерес к этому вопросу, выложив интригующую публикацию.

В их телеграме появилось крайне лаконичное, как и должно быть в разведке, сообщение. Оно намекает нам на то, что в Ялте что-то непременно должно произойти.

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Оккупантам следует приготовиться

Крым. Ялта. 2023,

– говорится в сообщении.

Это простое и четкое напоминание о том, что врагам в Ялте в этом году следует быть очень осторожными. Если же они не готовы постоянно оглядываться, то самое лучшее, что могут сделать, – покинуть полуостров немедленно.

Напомним, что в конце 2022 года глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, как Украина будет возвращать Крым. По его словам, полуостров снова станет частью нашего государства с помощью силы и дипломатии. В то же время он подчеркнул, что без первого справиться с врагом не получится. Так что "наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".

Собственно, на фото, выложенном 2 апреля в ГУР МО, можно увидеть разведчика, который вылезает из-под воды с винтовкой в руках. Кадр подписан также хештегом #ПрацюєГУР.



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