Срока давности нет, – ОП об освобождении Крыма и панике Кремля

Российские оккупанты боятся потерять Крым. В Кремле считают, что Украина хочет "отчуждения" полуострова у России.

На панику среди захватчиков отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что "отчуждение" Крыма у России невозможно, поскольку полуостров является украинской территорией.

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"Международное право неумолимо: Крым – территория Украины. А любая попытка российских воров назвать возвращение украденного украинскому владельцу "отчуждением" юридически ничтожна. Россия проиграет, чтобы осознать: воровство территорий – это уголовное преступление. Без срока давности", – заявил Подоляк.

Что происходит в России

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он готов вернуть Крым невоенным путем. На это отреагировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков. По его словам, постоянные члены Совбеза России 25 ноября проведут из-за этого оперативное совещание, поскольку Украина планирует "отчуждение территории России".

Песков добавил, что "посягательство" Украины на Крым ставит точку в вопросе переговоров. И это, по мнению спикера Путина, якобы доказывает – Зеленский не готов действовать дипломатично.

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