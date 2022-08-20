Это будет второй остров Змеиный, – Коваленко допустил сценарий освобождения Крыма

С увеличением случаев "хлопков" во временно оккупированном Крыму все чаще говорят о его ближайшей деоккупации и освобождении украинской территории. Однако для этого требуется хорошо продуманная стратегия.

Нужно увеличивать огневое влияние на объекты оккупантов в Крыму

Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что сейчас вернуть временно оккупированную территорию Крыма контрнаступательными действиями или воздушным или морским десантом невозможно.

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"Эта миссия будет иметь какой-то сценарий для самоубийств, так же как было с островом Змеиный, где постоянно высаживались российские оккупанты и их там уничтожали. Поэтому это нереалистично", – пояснил Коваленко.

Он считает, что более реалистичными являются постепенные действия:

оказание огневого давления на наиболее важные логистические и не только логистические объекты военной инфраструктуры российской армии в Крыму,

освобождение левобережной части Херсонской и Запорожской областей для того, чтобы максимально увеличить это огневое давление,

уничтожение логистической артерии – керченского моста.

А уже когда территория Крыма будет фактически заблокирована – крымский мост поврежден или уничтожен, а ВСУ будут на материковой части Украины на границе с полуостровом, тогда можно начинать комбинированные действия по полной деоккупации. В первую очередь речь идет об увеличении огневого давления на позиции российских оккупантов, то есть "хлопка" будет в разы больше.

Кроме того, к силовому давлению можно подключить режим дипломатии в формате ультиматумов. Мол, пока у вас еще есть такая возможность, оставляйте временно оккупированную территорию Крыма, потому что это будет второй Змеиный.

Да, это займет больше времени, но так или иначе они сделают "жест доброй воли",

– подытожил Коваленко.

Коваленко рассказал реалистический сценарий деоккупации Крыма: смотрите видео

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