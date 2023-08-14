Сначала – деоккупация Крыма, затем – Запорожья и Донбасса: сводка с фронта от Свитана
Американский генерал Бен Ходжес считает, что деоккупация Крыма заставит окупантов бежать из Донбасса. ВСУ действительно сначала должны деоккупировать полуостров, но далеко не по политическим целям, а именно по военным.
То, почему Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс в ежедневной сводке с фронта 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан. Ранее он отметил, что россияне используют все методы, чтобы защитить Крымский мост.
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Крым должен быть освобожден раньше, чем Донбасс
Свитан отметил, что освобождение Крыма политически никак не отразится ни на власти в Кремле, ни на населении в России. Они, как овцы, будут слушать то, что говорит пастух. В частности, ни деоккупация Харьковщины, ни Херсона никак не отразились на населении России.
Крым нужно освободить раньше, чем Донбасс / Скриншот Deep State
Деокупировать Крым нужно из военных целей. Нельзя оставлять в тылу российскую группировку. Иначе если сначала работать на Востоке Украины, то россияне из Крыма могут повторить свой прошлогодний маневр и зайти в тыл.
Движение ВСУ от Урожайного
За последние сутки на карте Deep State произошли изменения. В частности, по информации этого источника, ВСУ полностью изгнали оккупантов из Урожайного. К тому же, в этом нашим военным помогли кассетные боеприпасы от США. Россияне почувствовали всю их мощь, когда в разрушенной же ими деревне, им негде было от них укрыться.
Урожайное деоккупировано? / Скриншот Deep State
Теперь украинская артиллерия может добираться до следующего села – Заветного Желания. Следующий населенный пункт на этом пути – Старомлиновка, где сосредоточена главная линия обороны россиян. ВСУ действуют очень грамотно, используя именно артиллерию, как главное средство поражения.
Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео
Очередной сбитый вертолет Ка-52
Летчик-инструктор подчеркнул, что за прошедшие сутки ВСУ удалось сбить еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Это одна из самых мощных машин, имеющихся у россиян. В общем, у них есть целая линейка таких вертолетов с стреляющими на дальнее расстояние ракетами.
ВСУ научились сбивать эти вертолеты. Наша разведка может заходить в тыл врага на глубину до 10 км. С этого расстояния удается сбивать эти вертолеты. Конечно, будь у нас самолеты F-16, то делать это было бы гораздо проще, но приходится работать как есть.
Новости Крыма: последние события
- Крымский мост несколько раз посетил "хлопок". Россияне продолжают его ремонтировать, в частности, в сети появились кадры того, как оккупанты чинят его.
- На Крымском мосту 14 августа оккупанты снова перекрыли движение. В частности, там еще объявили воздушную тревогу.
- Кроме того, крымские партизаны показали, где на аэродроме близ Джанкоя расположена военная техника окупантов. Итак, скоро и там можно ждать "хлопок".