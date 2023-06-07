Готов ли Путин потерять Крым после подрыва ГЭС: допустили замысел диктатора
Подрыв Каховской ГЭС – очередной акт террора и отчаяния путинского режима. Последствия уничтожения дамбы со временем ощутят жители оккупированного Крыма, ведь остров останется без воды.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Марат Гельман. Он добавил, что оккупанты любой ценой пытаются удержать Крым, поэтому им безразлично на крымчан и ситуацию с водой на полуострове.
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По мнению политтехнолога, кремлевский диктатор Владимир Путин может пожертвовать крымчанами, но не Крымом. Он создал ситуацию, что как только украинцы вернут себе Крым – Путина не будет.
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Путина снесет
Глава Кремля построил систему на так называемом "крымском консенсусе". Он оправдывал ухудшение уровня жизни и множество проблем в России тем, что это все "последствия возвращения Крыма".
Путин так часто говорил, что Крым "священная российская земля" и вот он таков "Вова крымский". Однако как только Россия потеряет полуостров, то Путина снесет,
– сказал Гельман.
Сейчас военный преступник Путин действительно мало чем руководит в России. Однако потеряв Крым, он фактически потеряет власть.
Российскому диктатору абсолютно безразличны люди, для него более важна территория. Поэтому Путин готов, чтобы люди в Крыму пили плохую воду и попрошайничали, но территорию полуострова он не готов отдать.
В Крыму его (Путина – 24 Канал) смерть. Поэтому он будет максимально держаться за полуостров,
– отметил политтехнолог.
Россияне понимали, что взорвав Каховскую ГЭС, Крым останется без воды. Однако для России люди – не аргумент. Они целенаправленно отправляют их насмерть.
Подрыв Каховской дамбы россиянами: какая ситуация в Крыму
- Начальник прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что подрыв Каховской ГЭС будет прежде всего иметь последствия для крымчан, которые скоро ощутят острый дефицит воды.
- В то же время оккупационные власти Крыма игнорируют ситуацию и делают якобы никаких проблем на полуострове не возникнет. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов, успокаивает жителей, будто есть достаточный запас питьевой воды.
- Отметим, партизаны из "Атеша" обнародовали перечень из 33 оккупантов, участвовавших в заминировании и подрыве Каховской ГЭС. Приказ о террористическом акте отдал полковник Шандура Эдуард Юрьевич, командир 205-й отдельной мотострелковой бригады.