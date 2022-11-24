Крым может стать природным котлом для оккупантов: эксперт описал расположение полуострова
Украина обязательно вернет Крым – это лишь вопрос времени. Россияне могут оказаться в ловушке, из которой невозможно будет выбраться.
Временно оккупированный полуостров станет природным котлом для русской армии. Всем войскам, которые туда заходили, не удавалось нормально покинуть Крым. Об этом 24 каналу сказал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.
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Стоит вспомнить историю
По словам Ягуна, более-менее нормально вывести свои войска смогли лишь германская и румынская армии. Возможно, у них была хорошо отлажена логистика. Несмотря на все потери, они достойно вышли из Крыма в 1944 году.
"Если вспомнить гражданскую войну, когда белая гвардия с залетами выходила, и когда туда украинские войска заходили под руководством Болбочана, и в 1941 году, когда советская армия бросила своих бойцов в Керчи и в Севастополе – все это происходило именно таким образом", – пояснил генерал-майор запаса СБУ.
Ягун отмечает: Крым – это действительно котел. Отойти и спастись оккупантам будет очень сложно.
Логистики вывода войск, кроме Крымского моста, нет. Если он будет разрушен, они (оккупанты – 24 канал) просто остаются в природном котле,
– заметил Виктор Ягун.
Непонятно, как оттуда будут выбираться россияне. Однако это не должно нас волновать, потому что главная задача – вернуть свою территорию.
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Когда ВСУ могут освободить Крым: прогнозы экспертов
- Наши защитники продолжают шаг за шагом освобождать украинские земли от российских захватчиков. В Минобороны считают, что ВСУ могут освободить Крым до конца декабря.
- Более того, российский оппозиционный журналист и международный обозреватель Иван Яковина прогнозирует, что полуостров вернется под украинский суверенитет раньше, чем Донбасс. Дело в том, что позиции россиян в Крыму слабее, а логистика значительно нарушена.
- Как утверждает военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса Роман Свитан, наша страна может выйти на границы 1991 года уже к концу этой зимы. Он подчеркнул, что до Нового года ВСУ не успеют освободить все территории, ведь партнеры нам не предоставили авиацию и дальнобойные ракеты.