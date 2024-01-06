Нужно уничтожить только две цели: реально ли быстро деоккупировать Крым

Освобождение Крымского полуострова является неотъемлемой частью украинской победы в войне. Для того чтобы деоккупировать Крым необходимо выполнить две главные задачи.

Важнейшей предпосылкой для деоккупации полуострова есть лишение русских оккупантов поставки. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров, объяснив, как этого добиться.

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Как можно деоккупировать Крым

Для того чтобы деоккупировать Крым, нужно решить две задачи: разрушить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым. После этого полуостров как спелая груша упадет прямо в руки ВСУ,

– подчеркнул Юрий Федоров.

Собственно, ключом к деоккупации Крыма является разрушение линий обеспечения, которых на полуострове всего два.

железная дорога через Керченский мост, соединяющая Крым с Россией;

сухопутная железнодорожная линия, которая идет в Мелитополь.

Если вооруженные силы Украины перережут сухопутную линию в районе Токмака и уничтожат Крымский мост, тогда россияне смогут ввозить усиление разве что грузовиками вдоль Азовского побережья или морским транспортом. Но ни то, ни другое не способно компенсировать те перевозки, которые идут по железной дороге.

"Если это происходит, то Крым остается без снабжения. А история Второй мировой войны показывает, что советские войска в Крыму потеряли способность сопротивляться после того, как немецкая армия перерезала линии обеспечения», – Федоров.

Именно поэтому для украинских военных очень важно вернуть контроль над Токмаком, что на Запорожье и в конце концов добить Крымский мост.

Что происходит в Крыму и как это влияет на россиян