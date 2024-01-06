Найважливішою передумовою для деокупації півострова є позбавлення російських окупантів постачання. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, пояснивши, як цього досягнути.

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Як можна деокупувати Крим

Для того, щоб деокупувати Крим потрібно розв'язати два завдання: зруйнувати Керченський міст та перерізати сухопутний коридор в Крим. Після цього півострів як спіла груша впаде просто в руки ЗСУ,

– наголосив Юрій Федоров.

Власне, ключем до деокупації Криму є руйнування ліній забезпечення, яких на півострові лише два:

залізниця через Керченський міст, яка з'єднує Крим з Росією;

сухопутна залізнична лінія, яка йде до Мелітополя.

Якщо Збройні Сили Україні переріжуть сухопутну лінію в районі Токмака і знищать Кримський міст, тоді росіяни зможуть ввозити підсилення хіба що вантажівками вздовж Азовського узбережжя або морським транспортом. Але ні те, ні інше не здатне компенсувати ті перевезення, які йдуть залізницею.

"Якщо це відбувається, то Крим залишається без постачання. А історія Другої світової війни показує, що радянські війська у Криму втратили здатність чинити супротив після того, як німецька армія перерізала лінії забезпечення", – Федоров.

Саме тому для українських військових дуже важливо повернути контроль над Токмаком, що на Запоріжжі і зрештою таки добити Кримський міст.

Що відбувається у Криму і як це впливає на росіян