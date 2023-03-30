Понимают, что в Крыму не останутся, – Подоляк назвал последние желания россиян на полуострове

Украина мужественно борется, чтобы вернуть все временно оккупированные Россией территории и выйти на границы 1991 года. Россияне хорошо понимают, что скоро покинут Крым, поэтому сейчас грабят на полуострове все, даже землю.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал советник главы Офисе Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, российские оккупанты пришли в Украину как варвары, чтобы ограбить цивилизацию.

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"Понимают, что никто не останется в Крыму. Поэтому хотят ограбить еще немного. Вот землю, электронику, все, что могут, вывезти. Потому что знают, что Россия будет жить в каменном веке. Она и так не жила никогда, как мы с вами. А сегодня они будут абсолютно погружены в каменный век", – заметил он.

Россияне захотят "проредить" свое население

Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина – демократическая страна Европы, которая соблюдает международное право. Для украинцев важно выйти на границы 1991 года и вернуть все временно оккупированные Россией территории.

Также советник главы ОПУ предположил, что будет с россиянами после поражения на войне в Украине.

Русские настолько будут друг на друга обижены с учетом их интеллектуального статуса. Они будут использовать непосредственно свои кулаки, оружие и ножи, чтобы немного "проредить" население России,

– убежден Подоляк.

Подоляк о выходе на границы 1991 года: смотрите видео

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