Не с оружием: у Зеленского предположили, как в Крыму будут встречать украинскую армию

Надеемся, что совсем скоро наши военные освободят Крым. У Зеленского предполагают, что украинскую армию будут встречать не с оружием, а цветами.

Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. По ее мнению, вооруженного сопротивления у местного населения Крыма не будет.

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Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет,

– считает Ташева.

По ее словам, сейчас видно, как после первых прилетов "хлопка" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне начали активно выезжать из временно оккупированного Крыма. И это не сотни тысяч человек, но тысячи.

"Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", – подчеркнула Ташева.

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