Не с оружием: у Зеленского предположили, как в Крыму будут встречать украинскую армию
Источник:"РБК-Украина"
Надеемся, что совсем скоро наши военные освободят Крым. У Зеленского предполагают, что украинскую армию будут встречать не с оружием, а цветами.
Об этом заявила постоянный представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева. По ее мнению, вооруженного сопротивления у местного населения Крыма не будет.
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Как ВСУ будут встречать в Крыму
Украинскую армию будут встречать очень активно и не с оружием в руках, а с, условно говоря, цветами. Я думаю, что вооруженного сопротивления среди местного населения не будет,
– считает Ташева.
По ее словам, сейчас видно, как после первых прилетов "хлопка" в Крыму, особенно в Новофедоровке и Саках, россияне начали активно выезжать из временно оккупированного Крыма. И это не сотни тысяч человек, но тысячи.
"Индифферентной части населения безразлично, они точно не пойдут с автоматами партизанить. Россияне могут оставить там своих диверсантов, но обычное население ничего делать не будет", – подчеркнула Ташева.
Будущее освобождение Крыма: что известно
- Накануне Тамила Ташева заявила, что Крым будет освобожден военным путем. По ее словам, после попыток России аннексировать еще четыре украинских области стало ясно, что военный элемент возобновления контроля над Крымским полуостровом стал ключевым.
- Ташева отметила, что Украина готовится к освобождению полуострова. По ее словам, работа ведется совместно с аппаратом СНБО.
- Кстати, россияне боятся, что ВСУ высадят морской десант в Крыму и выгонят захватчиков, поэтому роют окопы на побережьях Евпатории.
- Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что ВСУ с помощью дальнобойного вооружения дальностью 150 – 300 километров смогут накрыть огнем Крымский мост, а позже и паромную переплавку.
- К тому же Жданов считает, что дальнобойные средства уничтожат российскую систему ПВО в Крыму. Поэтому вместе с артиллерией и ракетами ВСУ будут применять еще и авиацию, полностью уничтожившую объекты захватчиков.