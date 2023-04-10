Про це заявила постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева. На її думку, збройного спротиву серед місцевого населення Криму не буде.

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Українську армію зустрічатимуть дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде,

– вважає Ташева.

За її словами, зараз видно, як після перших прильотів "бавовни" в Криму, особливо в Новофедорівці і Саках, росіяни почали активно виїжджати з тимчасово окупованого Криму. І це не сотні тисяч осіб, але тисячі.

"Індиферентній частині населення байдуже, вони точно не підуть з автоматами партизанити. Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", – наголосила Ташева.

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