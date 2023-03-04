Вдруг Нептун нападет: возле Евпатории оккупанты строят укрепление уже прямо на пляже
Источник:телеграмм Сергея Стерненко
оккупанты начали строить линию обороны прямо на пляже в оккупированном Крыму. Случилось это на пляже близ Маяка в Заозерном.
Видео с места происшествий опубликовал украинский активист Сергей Стерненко. Он предположил, что враг ждет атаки с моря.
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По сообщению местного жителя, это делается для защиты от возможной атаки с моря. По словам очевидца, российские оккупанты ожидают высадку украинского десанта, но заявляют, что "ни одна мышь не проскочит".
Окопы в Евпатории: смотрите видео
Как враг в Крыму готовится к контрнаступлению ВСУ
- Российские военные взимают резервы на захваченную часть Херсонской области для строительства инженерных и оборонных сооружений во временно оккупированном Крыму.
- Российские войска наращивают оборону временно оккупированного Крыма, строя фортификационные сооружения По данным Генштаба ВСУ, для выполнения инженерных работ привезли 150 военных срочной службы из Челябинской области.
- Оккупационный глава Крыма заявил, что федеральные власти РФ поддержали создание в Крыму фортификационной линии. Ранее он сообщил о начале фортификационных работ на территории оккупированного Крыма по обеспечению безопасности его жителей.
Добавим, что ВСУ прогнозируют, что Мелитополь может стать следующей целью в рамках освобождения украинской территории от российских захватчиков. Для этого есть все основания. Как рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский, деоккупация Мелитопольщины – это отличная возможность двигаться дальше по пути к возвращению захваченных земель Украины.
Сергей Грабский рассказал, что именно Мелитополь является наиболее доступной и эффективной целью для выполнения задач по освобождению нашей территории, включая автономную республику Крым в ходе одной операции.