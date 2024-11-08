Россия перенесла дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: какая новая дата

Россия изменила сроки своей цели вытеснения украинских военных с территории Курской области. Сначала Кремль установил дату на 15 октября, однако сейчас новый "дедлайн".

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера оперативно-тактической группировки "Северск" Вадима Мысника для марафона "Единые новости". По его словам, ситуация с дедлайнами для российских военных является скорее политическим вопросом.

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Мысник отметил, что Россия пытается достичь определенных "успехов" перед лицом международного сообщества. Теперь перер армией России стоит новый дедлайн – 1 февраля 2025 года.

Это в основном политический вопрос. Мы понимаем, что здесь влияют результаты выборов в США. Потому что Россия хочет на какой-то период прийти с определенными результатами,

– сказал он.

Мысник отметил, что украинские подразделения делают все возможное для сдерживания и уничтожения врага. Благодаря приобретенному опыту и имеющимся ресурсам украинские военные продолжают держать инициативу на фронте.

Задача наших подразделений – максимальное уничтожение врага. Только такими действиями мы сможем повлиять. Мы держим инициативу, что нам позволяет и опыт, и наличие наших сил,

– подчеркнул спикер "Северска".

Он также резюмировал, что на сегодня задача украинских защитников заключается в том, чтобы защищать свои территории, обеспечивая оборонительную устойчивость перед наступлением противника.

К слову, россияне возобновили наступление на нескольких направлениях в Курской области. Силы обороны находятся в активной обороне, нанося захватчикам большие потери.

К тому же северокорейские военные уже приняли участие в боях в Курской области и понесли первые потери.