"Путин попал в ловушку": приведет ли освобождение Лимана к обострению войны и ядерному удару

Освобождение Лимана, который россияне уже считают своей территорией, не приведет к ядерному удару. Ранее ВСУ признали, что это они нанесли ракетные удары по аэродромам в Крыму, но ядерного ответа от России тогда не было.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что произошло с оккупантами под Лиманом.

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Путин не будет использовать ядерное оружие

Клочок отметил, что сейчас уже на официальном уровне Министерством обороны, Залужным признано, что ВСУ наносили удары по аэродромам в Крыму. Однако Путин не использовал ядерное оружие, хотя и говорит, что полуостров это суверенная территория России, и Украина посягнула на его территориальную целостность. Освобождение Лимана в этом понимании тоже ничем не отличается.

Он не будет этого делать, это уже очевидно. Это просто риторика на уровне информационно-психологических спецопераций. Не более,

– отметил политический эксперт.

По его словам, это действительно нам на пользу. Ядерный шантаж Путина позволил нам поднять весь мир "на уши". Однако ядерное оружие он не использует. Каждый шаг, который он делает, загоняет его в тупик. Освобождение Лимана вообще приобретает анекдотический характер. В России спрашивают: "Как так? ВСУ освободили территорию, которая через несколько дней должна стать на русском".

Клочок о том, приведет ли освобождение Лимана к обострению войны и ядерному удару: смотрите видео

Путин попал в ловушку

Политический эксперт продолжил, что Путин попал в ловушку своих желаний, которые он никогда в жизни не реализует. Кремлевский диктатор может дать команду использовать ядерное оружие, однако нажимать на кнопки сам не будет. Все сидящие в Кремле и смотревшие на Путина с "кислыми" лицами будут нести персональную ответственность за ядерный удар.

"Хотя я смотрел на лица некоторых руководителей, в частности Патрушева, Володина, других, когда они хлопали в ладони. Мне так показалось, что в их глазах был проблеск радости из-за того, что Путин именно такой, что он именно такие решения принимает. День отставки Путина, смещение его с должности становится все ближе и быстрее», – подытожил Клочок.

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