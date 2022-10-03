Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. Раніше повідомлялось про те, що сталось з окупантами під Лиманом.

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Путін не використовуватиме ядерну зброю

Клочок зазначив, що нині вже на офіційному рівні Міністерством оборони, Залужним визнано, що ЗСУ завдавали ударів по аеродромах у Криму. Однак Путін не використав ядерну зброю, хоча й каже, що півострів це суверенна територія Росії, і Україна посягла на її територіальну цілісність. Звільнення Лиману в цьому розумінні теж нічим не відрізняється.

Він не буде цього робити, це вже очевидно. Це просто риторика на рівні інформаційно-психологічних спецоперацій. Не більше,

– зауважив політичний експерт.

За його словами, це насправді нам на користь. Ядерний шантаж Путіна дозволив нам підняти весь світ "на вуха". Однак ядерну зброю він не використає. Кожен крок, який він учиняє, заганяє його у глухий кут. Звільнення Лиману взагалі набуває анекдотичного характеру. У Росії запитують: "Як так? ЗСУ звільнили територію, яка за кілька днів має стати російською".

Клочок про те, чи призведе звільнення Лиману до загострення війни та ядерного удару: дивіться відео

Путін потрапив у пастку

Політичний експерт продовжив, що Путін потрапив у пастку власних бажань, які він ніколи в житті не реалізує. Кремлівський диктатор може дати команду застосувати ядерну зброю, однак натискати на кнопки сам не буде. Усі ті, хто сидів у Кремлі й дивились на Путіна з "кислими" обличчями, будуть нести персональну відповідальність за ядерний удар.

"Хоча я дивився на обличчя декого з керівників, зокрема Патрушева, Володіна, інших, коли вони плескали в долоні. Мені так здалось, що в їхніх очах був проблиск радості через те, що Путін саме такий, що він саме такі рішення ухвалює. День відставки Путіна, зміщення його з посади стає все ближчим і швидшим", – підсумував Клочок.

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