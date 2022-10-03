Враги были в панике и бегали по всему Лиману, – военные рассказали, как освобождали город

Украинские военные застали российских оккупантов в Лимане врасплох. В панике они разбегались по всему городу.

Российские солдаты угнали у местных жителей автомобили. Так что теперь в Лимане практически не осталось гражданского транспорта.

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Как россияне бежали из Лимана

Они не знали куда деваться и бегали по всему населенному пункту. Попадали в плен, а те, кто не хотел сдаваться, были уничтожены,

– рассказали военные.

Приход ВСУ в город был очень внезапным для оккупантов. Они выехали на боевой машине пехоты на окраины города, ведь не рассчитывали увидеть там наших военных. Вражескую БМП с экипажем сразу уничтожили.

В то же время враг пытался прорваться, но безуспешно. Бои завершались потерями личного состава и огромного количества техники. Убегая из города, оккупанты разбросали после себя мины и установили растяжки.

Кстати, местные жители рассказали, как прошел псевдореферендум. На него людей не приглашали, а говорили: "Вам никуда не надо, за вас проголосуют".

Что этому предшествовало

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