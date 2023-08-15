Драпали, теряя все: мощное видео побега оккупантов из-под Макаровки
Источник:телеграмм-канал "Оперативный ВСУ"
Украинские военные уволили населенный пункт Макаровка в Донецкой области 11 июня 2023 года. Несмотря на это, в сети только недавно распространилось видео, как именно наши защитники деоккупировали эту деревню.
На этих кадрах изображено, как россияне бежали из-под Макаровки и теряли все, что имели при себе. В то же время неизвестно, какая судьба ждала этих захватчиков, и удалось ли им уйти от наших солдат.
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Русские панически бежали из-под Макаровки
На видео, снявшее подразделение "Shadow" с дрона, видно, как российские солдаты бегут в разные стороны от украинских солдат. Также на кадрах можно увидеть, что оккупанты не координируют друг с другом свое движение, а затем бегут в панике, теряя все свои награбленные вещи.
Оккупанты бегут из-под Макаровки в июне 2023 года / Видео из телеграм-канала "Оперативный ВСУ"
В то же время, украинцы в сети шутят, что такая же ситуация россиян ждет и в другом населенном пункте Донецкой области. В частности, говорится об Урожайном, откуда захватчикам, вероятно, так же придется отступать своим ходом, бросив технику и тяжелое вооружение.
Некоторые пользователи в соцсети Х, ранее известное как твиттер, уверяют, что такая ситуация уже есть. Да, они парят видео, где модно увидеть, как россияне царапают, вероятно, возле Урожайного.
Оккупанты явно бегут и с Урожайного / Видео с аккаунта @666_mancer в соцсети Х
Следует также отметить, что опыт с их массовым побегом из Макаровки подсказывает, что после подобного разгрома любые контрнаступательные действия российским солдатам вряд ли помогут удержать украинскую территорию.
Что происходит у Урожайного
- Замминистра обороны Анна Маляр 14 августа отметила, что Силы обороны продолжают увольнять населенный пункт Урожайное в Донецкой области. По ее словам, наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах.
- Военный эксперт Роман Свитан подчеркнул, что 13 августа под Урожайным произошло танковое сражение. Он подчеркнул, что такое событие является редкостью в этой войне, однако битва произошла из-за того, что оккупанты не хотят покидать населенный пункт.
- Следует отметить, что Урожайное – ключ к северо-восточной части Времевского выступа. Оно имеет стратегическое значение и открывает путь к Азовскому морю.