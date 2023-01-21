Перспективы освобождения Мелитополя: генерал Ходжес назвал первоочередной приоритет

Украинские защитники постепенно освобождают наши земли от российских оккупантов. С течением времени они деоккупируют и Мелитополь.

Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, что нужно для освобождения города. По его словам, первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.

Интересно Днем боятся народного сопротивления: оккупанты Мелитополя ночью демонтировали памятник Шевченко

Ходжес сказал, что нужно для освобождения Мелитополя

Ходжес отметил, что дорога через Мариуполь и Мелитополь в Крым – это так называемый сухопутный мост, соединяющий полуостров с материком.

Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста или в Мелитополе, или в Мариуполе, или где-то посредине между ними,

– объяснил генерал.

По его словам, возможно спецподразделения, партизаны или кто-то еще нарушит эти цепи настолько, что Крым станет изолированным.

"Это то, что должно быть приоритетом", – подчеркнул Ходжес.

Стоит прочесть Решающая территория для Украины: генерал Ходжес прогнозирует освобождение Крыма к лету

Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости