Перспективы освобождения Мелитополя: генерал Ходжес назвал первоочередной приоритет
Источник:NV
Украинские защитники постепенно освобождают наши земли от российских оккупантов. С течением времени они деоккупируют и Мелитополь.
Бывший командующий американской армией в Европе генерал Бен Ходжес рассказал, что нужно для освобождения города. По его словам, первоочередным приоритетом является прекращение движения российской логистики через Мариуполь и Мелитополь в Крым.
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Ходжес сказал, что нужно для освобождения Мелитополя
Ходжес отметил, что дорога через Мариуполь и Мелитополь в Крым – это так называемый сухопутный мост, соединяющий полуостров с материком.
Поэтому украинские силы должны иметь возможность разрушать их, нанести удар по логистике, транспорту, железным дорогам, штабам вдоль этого сухопутного моста или в Мелитополе, или в Мариуполе, или где-то посредине между ними,
– объяснил генерал.
По его словам, возможно спецподразделения, партизаны или кто-то еще нарушит эти цепи настолько, что Крым станет изолированным.
"Это то, что должно быть приоритетом", – подчеркнул Ходжес.
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Какая сейчас ситуация в Мелитополе: последние новости
- До морга в Мелитополе 9 января завезли полную фуру ликвидированных российских военных.
- Больницы города также переполнены ранеными российскими оккупантами. Их привезли из Васильевки и других населенных пунктов к северу от Мелитополя.
- Кроме этого, недавно между поселком Мирный и Северным в Мелитопольском районе раздался мощный взрыв. После этого у россиян началась большая паника, ведь прилетело по месту их расположения.
- В свою очередь, в канун Нового года стало известно, что в оккупированном Мелитополе происходит передвижение российских войск. Местные жители рассказали, что в городе становится больше оккупантов.
- Кстати, 4 января в Запорожской области россияне ограничили свободное передвижение местных жителей. Теперь для выезда за пределы населенных пунктов Запорожской области нужно будет получать пропуск в так называемой "комендатуре".