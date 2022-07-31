Экс-директор ЦРУ верит, что Украина отвоюет захваченное россиянами: назвал важное условие

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина сможет вернуть все захваченные во время полномасштабной войны территории. Однако для этого ВСУ требуется западное вооружение.

Бывший глава Центрального командования вооруженных сил США поражен мужеством украинцев, продолжающих бороться с российскими оккупантами. Он считает, что россия не добьется успеха в своей захватнической войне.

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Украина сможет вернуть оккупированные территории

Петреус отметил, что все более вероятным кажется то, что бойцы ВСУ смогут отвоевать большую часть или все территории, захваченные российскими войсками в последние месяцы.

Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе. Я верю, что украинские Вооруженные Силы смогут остановить дальнейшее продвижение россии и начать отвоевывать территории, захватившие российские войска с 24 февраля,

– добавил экс-директор ЦРУ.

По его словам, постепенно дает о себе знать поставки современной реактивной артиллерии типа HIMARS и высокомобильных артиллерийских систем, таких как немецкая Panzerhaubitze 2000 и французская CAESAR. Украинские военные все лучше захватывают ключевые позиции, в том числе склады боеприпасов и транспортные узлы.

"Меня поразила не только решительность, целеустремленность и искренность украинских сил безопасности и людей, но и их чрезвычайная изобретательность, креативность, мастерство и постоянно растущая профессиональная компетентность", – отметил Петреус.

По его словам, военный успех россии в Украине очень маловероятен. Он был бы катастрофичен для европейской безопасности. Это поняли не только в Европе.

"Откровенно говоря, я считаю, что главы государств и правительств НАТО, а также главы государств и правительств западных стран, не входящих в НАТО, признали это, поэтому необходимо принять меры, чтобы россия не преуспела", – заявил экс-директор ЦРУ.

Петреус рассказал, что за войной на Украине внимательно наблюдают и в Китае.

"Для мира следует надеяться, что руководство в Пекине признает, насколько важно для обеих сторон поддерживать как можно более выгодные отношения между Китаем и Западом, а также признает огромные потенциальные издержки фактического конфликта для всех участников", – подытожил Петреус.

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