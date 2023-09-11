Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник, отметив, что Опытное Донецкой области всегда было важной и стратегической точкой. Известно, что расстояние от этого населенного пункта до Донецкого аэропорта всего несколько километров.

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Успешная операция украинских военных

Как подчеркнул Черник, не стоит сильно детализировать, как именно произошло освобождение части Опытного. Украинские военные ударили там, где противник не рассчитывал.

Есть старое правило. Война – это путь обмана. Скрытое управление и скрытые концентрированные удары – мы активно используем эти элементы,

– заметил Черник.

Оперативно о контрнаступлении Вооруженных Сил Украины и освобожденных городах и селах читайте в нашем телеграме.

К теме – смотрите разговор с военным экспертом Петром Черником на ютубе 24 Канала

Скорее всего, оккупанты начали активно перебрасывать определенные резервы на Юг, где пытаются остановить наступательную операцию Сил обороны. Это помогло добиться тактического успеха в Донецкой области.

В этой точке оккупанты не присмотрели. Это еще один шаг вперед. Но нельзя пока утверждать, что где-то фронт в оккупантов рассыпался,

– объяснил Черник.

Обратите внимание! Где расположено Опытное Донецкой области, часть которого украинские военные освободили, – смотрите в материале 24 Канала.

Успехи украинских военных на фронте: коротко