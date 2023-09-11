Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник, зауваживши, що Опитне Донецької області завжди було важливою та стратегічною точкою. Відомо, що відстань від цього населеного пункту до Донецького аеропорту – всього лиш кілька кілометрів.

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Успішна операція українських військових

Як наголосив Черник, не варто сильно деталізувати, як саме відбулося звільнення частини Опитного. Українські військові вдарили там, де противник не розраховував.

Є старе правило. Війна – це шлях обману. Приховане управління та приховані концентровані удари – ми активно використовуємо ці елементи,

– зауважив Черник.

Оперативно про контрнаступ Збройних Сил України та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

До теми – дивіться розмову з військовим експертом Петром Черником на ютубі 24 Каналу

Найімовірніше, окупанти почали активно перекидати певні резерви на Південь, де намагаються спинити наступальну операцію Сил оборони. Це допомогло досягти тактичного успіху в Донецькій області.

В оцій точці окупанти не догледіли. Це – ще один крок вперед. Але не можна поки стверджувати, що десь фронт в окупантів розсипався,

– пояснив Черник.

Зверніть увагу! Де розташоване Опитне Донецької області, частину якого українські військові звільнили, – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Успіхи українських військових на фронті: коротко