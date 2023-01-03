В сети распространили видео с флагом Украины на Большом Потёмкинском: что говорят в ВСУ
Вечером 2 января в сети сообщили об освобождении острова Большой Потемкинский между левым и правым берегом Днепра возле Херсона. Однако в ВСУ отметили, что радоваться пока рано.
В сети появилось видео защитника, рассказывающего о деоккупации острова. В частности, военный на фоне украинского флага сообщает о своем пребывании на острове, пишет 24 канал.
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Какая ситуация на Юге
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона прокомментировала соответствующую информацию.
Мы знаем ту дозу информации, которая может выходить в открытый доступ. Установка флага – это сигнал для врага, что мы работаем, что это наша земля,
– подчеркнула Гуменюк.
Она подчеркнула, что флаг также и о необратимости тех процессов, которые запланировали в ВСУ. Однако говорить об увольнении еще рано.
По ее словам, такие провозглашения могут оказать существенное влияние на развитие дальнейшей ситуации военной операции.
Мощные потери врага в Херсонской области
Генштаб ВСУ подтвердил поражение оккупантов 31 декабря в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Согласно полученным данным, потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.
Кроме этого, 1 января 2023 г. подразделили Силы обороны Украины нанесли удар по личному составу российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области. Количество потерь врага еще не уточняется.
Зеленский образовал Олешковскую военную администрацию
Отметим, что 2 января президент Владимир Зеленский образовал Олешковскую городскую военную администрацию Херсонской области. Также глава государства назначил начальника военной администрации.
Начальником Олешковской городской военной администрации назначена Татьяна Гасаненко.
На 3 января Олешки все еще находятся под временной оккупацией россиян. После деоккупации правобережья Херсона и Херсона появлялись сообщения о том, что ВСУ отвоевали Олешки. Однако официально это не подтверждали.
В начале декабря в Генштабе ВСУ заявили, что в Олешках стало меньше российских войск и их техники. Также в Центре национального сопротивления сообщали, что россияне вывезли всех коллаборантов из Олешек.